Trois ans après, l’intrigue du crossover « Riverdale » / « Les Nouvelles aventures de Sabrina » est toujours aussi déconcertante

Le crossover entre "Riverdale" et "Les Nouvelles aventures de Sabrina" crée des problèmes de continuité.

Cheryl Blossom s’avère être une sorcière immortelle, Abigail Blossom.

La présence de Sabrina contredit l’immortalité des sorcières dans Sabrina.

L’apparition de Sabrina à Riverdale remet en question sa mort dans Sabrina.

Un crossover confus

La saison 6 de Riverdale a offert aux fans le crossover tant attendu avec Les Nouvelles aventures de Sabrina. Mais cette rencontre a aussi semé le trouble. En effet, l’arrivée de Sabrina Spellman, le personnage éponyme de Sabrina, a non seulement confirmé le succès de l’univers partagé créé par Roberto Aguirre-Sacasa, mais a également semé la confusion concernant la fin de Sabrina.

Des histoires entrelacées

Dans cette saison, les personnages principaux quittent « The Town With Pep » pour se retrouver dans l’univers alternatif de Rivervale. La présence de Sabrina, toutefois, a soulevé des questions complexes liées à la mythologie des deux séries, notamment en ce qui concerne l’existence et l’immortalité des sorcières.

Des contradictions dans les deux séries

L’une des révélations majeures est que Cheryl Blossom (Madeleine Petsch) est en réalité Abigail Blossom, une sorcière immortelle. Ceci contredit des aspects de la mythologie des deux séries. En effet, Sabrina affirme lors de sa première apparition dans Riverdale que les sorcières sont immortelles, ce qui entre en conflit avec l’idée que l’immortalité d’Abigail est le résultat d’une malédiction.

Un dénouement déroutant

L’intrigue devient encore plus complexe lorsque Riverdale confirme que les sorcières sont immortelles, alors que dans Les Nouvelles aventures de Sabrina, plusieurs sorcières, dont Sabrina elle-même, sont tuées. De plus, l’apparition de Sabrina dans Riverdale se déroule quelques années après les événements de la finale de Sabrina, où Sabrina est censée être morte.