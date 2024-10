Toyota présente des batteries à hydrogène interchangeables pour véhicules électriques : adieu les stations de recharge !

Toyota présente une innovation majeure : des batteries à cellules à hydrogène facilement interchangeables pour les véhicules électriques - fini les stations de recharge.

Tl;dr Toyota a présenté ses cartouches d’hydrogène portables pour les véhicules du futur.

Les nouvelles cartouches sont comparables à des batteries AA surdimensionnées.

Elles pourraient inciter d’autres constructeurs à s’orienter vers l’hydrogène.

Toyota innove avec ses cartouches d’hydrogène portables

Toyota, l’un des leaders mondiaux de l’automobile, envisage l’avenir de l’alimentation de nos véhicules. Lors de la Japan Mobility Show Bizweek 2024, la compagnie a dévoilé ses cartouches d’hydrogène portables qui pourraient fournir une source d’énergie interchangeable pour les futurs véhicules à piles à combustible à hydrogène (FCEV).

Une nouvelle source d’énergie pour les véhicules

Visuellement, ces cartouches d’hydrogène sont semblables à des batteries AA surdimensionnées. Elles se branchent à votre voiture ou tout autre appareil nécessitant de l’énergie. Une fois vidées, elles peuvent être remplacées par une nouvelle cartouche pour maintenir votre appareil en marche.

Une incitation pour d’autres constructeurs automobiles

Le hic, c’est que presque personne ne fabrique de véhicules à hydrogène. Cependant, une méthode plus simple pour remplir une voiture à hydrogène (comme la cartouche conceptuelle de Toyota) pourrait inciter d’autres constructeurs automobiles à s’y mettre et nous orienter vers des véhicules à hydrogène à l’avenir.

Des applications au-delà de l’automobile

Et ce n’est pas seulement pour les voitures – Toyota a également mentionné l’utilisation de ces cellules pour alimenter votre maison ou fournir de l’hydrogène pour la cuisson. Toyota et Rinnai Corporation ont présenté un concept de cuisinière qui fait précisément cela, et il semble assez impressionnant.

Bien que nous soyons encore loin d’utiliser ces cartouches dans nos voitures et nos maisons, Toyota prévoit de travailler avec des entreprises pour les mettre sur le marché. Le but est de « trouver des correspondances avec les technologies et les idées de diverses entreprises et start-ups », a déclaré la société dans un communiqué de presse.