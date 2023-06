Tower of Fantasy : un nouveau gacha free-to-play pour les consoles PlayStation

Perfect World Games et Hotta Studio préparent l'arrivée de Tower of Fantasy sur PS5 et PS4.

Dans Tower of Fantasy, les joueurs pourront découvrir un style artistique de science-fiction post-apocalyptique inspiré des séries animées, un développement libre des personnages, des missions intensives et des combats passionnants à travers des batailles palpitantes et une exploration captivante du monde ouvert. L’histoire se déroule des centaines d’années dans le futur, sur la lointaine planète Aida. La diminution des ressources et le manque d’énergie ont forcé l’humanité à quitter la Terre et à migrer vers Aida, un monde extraterrestre luxuriant et habitable. Là, ils ont observé la comète Mara et découvert qu’elle contenait une énergie inconnue mais puissante appelée Omnium. Ils ont construit la Tour Omnium pour capturer Mara, mais en raison de l’influence des radiations de l’Omnium, un désastre catastrophique s’est produit sur leur nouvelle planète.

Liu Huo célèbre l’arrivée de Tower of Fantasy sur les consoles PlayStation

Hotta Studio présente le nouveau personnage Liu Huo, une redoutable passionnée d’arts martiaux pleine d’énergie :

Elle adore porter une robe rouge vif, signe de ses exploits en combat et de son rôle de gardienne de Farewellville. Cependant, Liu Huo cache bien son jeu. Derrière son apparence rude se cache une véritable artiste, passionnée par la peinture et la calligraphie. Rejoignez Liu Huo dans sa quête d’équilibre entre recherche d’élégance et tempérament fougueux, et soyez aux premières loges de l’aventure extraordinaire qu’elle s’apprête à vivre. Nous avons beaucoup réfléchi à l’apparence, aux actions en combat et aux effets des compétences de Liu Huo afin de retranscrire sa personnalité. De nombreux éléments de l’apparence de Liu Huo sont d’inspiration orientale. Ses vêtements sont fabriqués en soie et affichent des motifs dorés brodés sur son col. Son arme est un pinceau géant appelé Pine Comet, qui va de pair avec son goût pour le raffinement. De plus, le caractère « 霸 », qui symbolise sa personnalité dominante, est inscrit sur ses jambes. Lorsque nous avons conçu ses mouvements en combat, nous avons fusionné la calligraphie et les arts martiaux, et avons ainsi saisi l’esprit de la peinture à l’encre. Nous avons utilisé des flammes bleu vif et orange pour renforcer l’effet visuel, avec des coups de pinceau pour créer différents niveaux d’intensité. Lorsque Liu Huo brandit son « Pine Comet » en combat, elle semble manier un pinceau, évoquant une présence redoutable. Cependant, les plus attentifs d’entre vous ayant des connaissances concernant les caractères chinois remarqueront une erreur dans les coups de pinceau. Il semblerait que Liu Huo ait encore un peu de chemin à faire avant de devenir une véritable artiste.

Tower of Fantasy et ses différentes éditions

Tower of Fantasy – Standard Edition

Monthly Pass (x1)

Tanium (x100)

Gold Nucleus (x10)

Fried Chicken (x10)

Crispy Grilled Fish (x10)

Black Nucleus (x10)

Weapon Augmentation Box II (x10)

Tower of Fantasy – Deluxe Edition

48h d’accès anticipé

Simulacrum Deluxe Box (x1)

Outfit “Move Planes”

Avatar “Smarty Housekeeper” (2nd Gen)

Avatar Frame “Playtime”

Chat Frame “Game Master”

Monthly Pass (x1)

Tanium (x2,000)

Gold Nucleus (x10)

Black Nucleus (x10)

Weapon Augmentation Box II (x20)

Fried Chicken (x10)

Crispy Grilled Fish (x10)

Sizzling Meat (x10)

Nut tea (x10)

Tower of Fantasy – Ultimate Edition

48h d’accès anticipé

Simulacrum Premium Box (x1)

Race Car “Icy Blue Blooming”

Jetpack Skin “White-Tailed Meteor”

Outfit “Move Planes”

Avatar “Smarty Housekeeper” (2nd Gen)

Avatar Frame “Playtime”

Chat Frame “Game Master”

Monthly Pass (x1)

Tanium (x3,000)

Red Nucleus (x10)

Gold Nucleus (x10)

Black Nucleus (x10)

Random SR Relic Shard Box (x20)

Weapon Augmentation Box II (x20)

Fried Chicken (x10)

Crispy Grilled Fish (x10)

Sizzling Meat (x10)

Nut tea (x10)

Un trailer pour Tower of Fantasy

Tower of Fantasy sortira le 8 août prochain sur PS5 et PS4. Ces dernières seront éditées par Perfect World Games contrairement aux versions PC et mobiles qui sont éditées par Level Infinite, le label de Tencent, depuis octobre 2022. Par conséquent, il n’y aura pas de cross-play entre l’ensemble des plateformes.

Sky Wang, lead designer chez Perfect World Games, explique les fonctionnalités immersives de la PS5 avec Tower of Fantasy :