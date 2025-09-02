Toutes les infos connues à ce jour sur le reboot de Les Frères Scott par Netflix

Le retour de la série culte Les Frères Scott sur Netflix suscite l’engouement des fans. Plusieurs informations officielles ont déjà été révélées concernant ce reboot très attendu, notamment les membres du casting et les premières indications sur l’intrigue.

Tl;dr Série « Les Frères Scott » de retour en suite sur Netflix

Seules Sophia Bush et Hilarie Burton Morgan confirmées au casting

L’ancien créateur exclu du projet après accusations

Retour à Tree Hill : une suite très attendue

Depuis plusieurs mois, les rumeurs s’intensifiaient autour d’un retour de la série culte « Les Frères Scott ». Le projet prend désormais forme, même si tout reste encore à confirmer du côté de Netflix. Les informations émergent au compte-gouttes, entretenues par les actrices principales, et la nostalgie est déjà palpable chez des fans qui attendent un nouvel élan pour ce drame adolescent qui a marqué toute une génération.

Un nouveau départ sans l’ombre du passé

Ce retour se fera loin de la figure controversée de Mark Schwahn, créateur original. Celui-ci, accusé en 2017 de harcèlement sexuel et d’agressions par plusieurs ex-membres féminines du casting – dont Sophia Bush et Hilarie Burton Morgan –, ne participera en aucune manière à la suite. Aujourd’hui, c’est la productrice reconnue de « Virgin River », Becky Hartman Edwards, qui chapeaute le projet avec une promesse affichée : placer les histoires de femmes et la diversité générationnelle au cœur du récit. La société de production originelle, Warner Bros. Television, reste aussi dans l’aventure.

Une suite centrée sur Brooke et Peyton… et peut-être plus ?

La nouvelle série s’inscrit comme une suite directe : elle plongera les téléspectateurs vingt ans après le final de « Les Frères Scott ». Cette fois, l’intrigue suivra les meilleures amies Brooke (Sophia Bush) et Peyton (Hilarie Burton Morgan), désormais mères de famille confrontées aux tourments adolescents… mais chez leurs propres enfants. Seules ces deux actrices ont confirmé leur retour à l’écran – elles coproduiront également le projet. D’autres noms circulent, mais rien n’est officiel :

Danneel Ackles (ex-Rachel) est associée comme productrice ; un retour en tant qu’actrice reste incertain.

(ex-Rachel) est associée comme productrice ; un retour en tant qu’actrice reste incertain. Bethany Joy Lenz , interprète d’Haley, n’exclut pas une participation, mais temporise.

, interprète d’Haley, n’exclut pas une participation, mais temporise. Chad Michael Murray , star des débuts, entretient le doute sans rien affirmer ni démentir.

, star des débuts, entretient le doute sans rien affirmer ni démentir. James Lafferty, pris par d’autres projets, soutient ses anciens partenaires à distance.

À l’heure actuelle, aucune date précise n’a été dévoilée pour cette suite attendue. Les déclarations récentes d’Hilarie Burton Morgan rappellent que le développement suit son cours : « C’est encore très tôt. On travaille main dans la main avec Netflix ; tout dépendra du feu vert final. » Même son de cloche chez d’autres acteurs historiques tels qu’Austin Nichols, signe que l’écriture continue et que rien n’a officiellement démarré côté tournage — malgré quelques photos intrigantes partagées sur les réseaux sociaux.

L’attente se fait donc sentir parmi les nostalgiques désireux de voir renaître l’esprit singulier de « Les Frères Scott », avec l’espoir d’un regard neuf — loin des scandales du passé — pour séduire aussi bien les fans historiques que les nouvelles générations.