Netflix développe une suite de One Tree Hill avec Sophia Bush et Hilarie Burton

Alors qu'une suite est en développement pour Netflix, One Tree Hill raconte la vie de deux demi-frères, Lucas et Nathan Scott, qui jonglent entre rivalités, passions pour le basketball, et leurs relations dans la petite ville de Tree Hill.

Tl;dr Netflix travaille sur une suite de One Tree Hill.

Sophia Bush et Hilarie Burton reprennent leurs rôles.

L’acteur Chad Michael Michael Murray ne devrait pas revenir.

Le créateur original, accusé de harcèlement sexuel, n’est pas impliqué.

Un retour attendu pour One Tree Hill

Les fans de One Tree Hill ont de quoi se réjouir. Netflix prépare une suite de la série à succès, qui a marqué toute une génération entre 2003 et 2012. Une nouvelle qui devrait ravir les nostalgiques de Lucas et Nathan Scott, ces demi-frères dont les vies tumultueuses ont tenu en haleine les téléspectateurs pendant neuf saisons.

‘One Tree Hill’ Sequel Series Led By Sophia Bush & Hilarie Burton In Works At Netflix https://t.co/Wy0BWNaX7g — Deadline (@DEADLINE) August 30, 2024

Des actrices originales aux commandes

Selon Deadline, deux actrices emblématiques de la série, Sophia Bush et Hilarie Burton, seront de retour dans leurs rôles respectifs de Brooke Davis et Peyton Sawyer. Plus encore, elles co-produiront la nouvelle série avec Becky Hartman Edwards, scénariste et productrice exécutive. Cependant, Chad Michael Murray, qui incarnait Lucas, ne devrait pas reprendre son rôle tout comme James Lafferty (Nathan Scott) et Bethany Joy Lenz (Haley James).

Un changement de cap nécessaire

En mars 2021, Hilarie Burton n’avait pas caché son souhait de voir la série renaître, notamment pour traiter différemment la question de la sexualité féminine. Elle avait alors déclaré : « Les hommes qui racontent les histoires de sexualité féminine, c’est un drapeau rouge. Je veux une nouvelle version avec une femme aux commandes« . Un point de vue soutenu par Sophia Bush et qui a semble-t-il été entendu par la plateforme de streaming Netflix.

Cette nouvelle direction est d’autant plus importante que Mark Schwan, créateur de la série originale, a été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs femmes de l’équipe. Il n’aura aucune implication dans cette suite.

Netflix, un nouveau départ pour One Tree Hill ?

En s’associant à Netflix, la série pourrait connaître une seconde jeunesse. La plateforme de streaming a déjà réussi à faire revivre Gilmore Girls, une autre série phare de The WB/The CW. Le retour des acteurs originaux et la nouvelle approche pourraient bien faire de cette suite un succès.