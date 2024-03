Tout savoir sur le remake de The Game en série télévisée

Le thriller sous-estimé de David Fincher, The Game, va revenir sur le petit écran grâce à un remake réalisé par Kevin Williamson, célèbre pour Scream.

Tl;dr The Game va être adapté en série télévisée.

Le projet est réalisé par Kevin Williamson pour Universal Television.

La série télévisée n’a pas encore de plateforme de diffusion confirmée.

Le remake pourrait explorer un monde plus vaste que le film original.

The Game, de film à série

Souvent sous-estimé, le thriller de David Fincher, The Game, est sur le point de connaître une nouvelle vie. Grâce à Kevin Williamson, le créateur de Scream, le film va être adapté en série télévisée. Sorti à l’origine en 1997, The Game met en scène Michael Douglas dans le rôle d’un banquier d’investissement égoïste et fortuné à San Francisco, Nicholas Van Orton, qui se retrouve plongé dans un jeu étrange qui pourrait bien cacher une conspiration plus large.

Un classique culte qui n’a pas atteint les attentes

Malgré des critiques positives à sa sortie, The Game n’a pas su répondre aux attentes suscitées par le précédent film de David Fincher, Se7en. Malgré cela, The Game a rapidement acquis un statut de film culte et est désormais considéré avec respect dans l’impressionnante filmographie de David Fincher. Le choix de faire un remake de The Game peut surprendre, mais son histoire s’adapte bien à un cadre moderne. Avec Kevin Williamson aux commandes, le projet pourrait donner une nouvelle dimension au succès surprise de David Fincher des années 1990.

Un projet en cours de développement

Le projet, annoncé parmi d’autres, est encore à un stade précoce de développement et n’a pas encore de plateforme de diffusion définie. On peut supposer qu’il sera diffusé sur Peacock comme le récent remake de Rear Window, mais cela n’a pas été confirmé. Aucun détail sur l’histoire ou le casting n’a été fourni pour le moment.

Qui est aux commandes de ce remake ?

Le seul nom officiellement rattaché au projet est celui de Kevin Williamson, le scénariste et réalisateur qui a écrit le scénario original de Scream. Bien que Kevin Williamson ait exploré d’autres genres depuis, comme lorsqu’il a créé la série télévisée Dawson’s Creek, c’est dans les genres de l’horreur et du thriller qu’il est le plus connu. On ignore encore l’influence qu’aura Kevin Williamson sur le remake de The Game, mais le projet semble parfaitement adapté à son univers.