Tout savoir sur la saison 4 d’Outer Banks : date de sortie, bande-annonce, casting et plus encore

Les adolescents chasseurs de trésors que vous adorez reviennent pour la quatrième saison d'Outer Banks. Que leur réserve cette nouvelle aventure ?

Tl;dr La saison 4 d' »Outer Banks » va être diffusée sur Netflix.

Le casting principal revient, avec quelques nouveaux visages.

La série suit les aventures de jeunes chasseurs de trésors.

La date de sortie est prévue en deux parties, le 10 octobre et le 7 novembre.

La quête de trésors continue avec la saison 4 d' »Outer Banks »

Les fans de l’excitante série Netflix « Outer Banks » peuvent se réjouir. Près d’un an et demi après la sortie de la saison 3 en février 2023, la quatrième saison de ce drame pour adolescents est officiellement annoncée. Elle promet des aventures de chasse aux trésors toujours plus palpitantes et une romance à couper le souffle.

La distribution de la saison 4 d' »Outer Banks »

Au casting, on retrouvera Chase Stokes dans le rôle de John B Routledge, leader des Pogues, ainsi que son intérêt amoureux principal, Madelyn Cline dans le rôle de Sarah Cameron. Madison Bailey, Jonathan Daviss et Rudy Pankow seront également de retour.

La saison 4 d' »Outer Banks » verra également l’introduction de nouveaux personnages. Parmi eux, J. Anthony Crane interprétera Chandler Groff, un veuf récent qui accueille les Pogues dans leur dernière aventure malgré son deuil. Pollyanna McIntosh apparaitra en tant que Dalia, une « leader révolutionnaire et méchante mondaine » qui se retrouve face à face avec les Pogues.

Des détails sur la saison 4 d' »Outer Banks »

La quatrième saison d' »Outer Banks » sera diffusée en deux parties. Les cinq premiers épisodes seront disponibles sur la plateforme de streaming à partir du jeudi 10 octobre. Les cinq derniers épisodes seront diffusés environ un mois plus tard, soit le jeudi 7 novembre.

Les téléspectateurs pourront se plonger dans des complots toujours plus complexes pour trouver le trésor d’or, avec des antagonistes de plus en plus redoutables. La saison 4 d' »Outer Banks » pourrait même présenter le plus grand trésor de tous.

La fin de la série « Outer Banks » est-elle en vue ?

Quant à savoir si la saison 4 d’« Outer Banks » sera la dernière, Netflix n’a fait aucune déclaration officielle à ce sujet jusqu’à présent. Cependant, les co-créateurs de la série, Josh Pate, Jonas Pate et Shannon Burke, ont précédemment déclaré qu’ils avaient initialement prévu que la série durerait quatre ou cinq saisons. Reste à voir si cette fascinante aventure de chasse au trésor continuera au-delà de la saison 4.