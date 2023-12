Tout savoir sur la saison 3 d’Euphoria : casting, intrigue et plus encore

La deuxième saison d'Euphoria, plus populaire que jamais, s'est terminée après huit épisodes. Alors que l'attente pour la troisième saison s'annonce longue, voici ce que nous savons à ce sujet. Curieux de connaître les détails ?

Euphoria, la série à succès de HBO avec Zendaya, a terminé sa deuxième saison en février 2022. Depuis, les nouvelles concernant la saison 3 se font rares et précieuses. La deuxième saison, malgré des débats animés sur les réseaux sociaux autour du drame en coulisses et de certaines décisions créatives, a connu une popularité croissante.

La fin de la deuxième saison laisse les fans dans l’expectative quant à la direction que prendra la série. Malgré quelques zones d’ombre, la confiance dont fait preuve la série laisse présager que la saison 3 de Euphoria pourrait surpasser sa prédécesseure.

Malheureusement, les fans devront patienter jusqu’en 2025 pour la sortie de la saison 3. Cette nouvelle, révélée par Variety, confirme l’attente de plusieurs années entre chaque saison. En dépit de cette attente prolongée, la série a toujours prévu de continuer après la saison 3.

Les retours de Dominic Fike et Zendaya ont déjà été confirmés pour la saison 3. Cependant, suite au décès d’Angus Cloud, son personnage Fez ne sera probablement pas présent dans la saison 3. De même, après plusieurs conflits avec le showrunner Sam Levinson, Barbie Ferreira a annoncé qu’elle quittait Euphoria. Les autres acteurs principaux devraient tous revenir pour la saison 3.

On en pense quoi ?

Le succès de Euphoria est indéniable et la confirmation de la troisième saison est une excellente nouvelle pour les fans. Cependant, l’attente de trois ans avant la sortie de la nouvelle saison pourrait s’avérer décevante pour certains. De plus, le départ de certains acteurs clés et l’incertitude autour de l’intrigue de la saison 3 pourraient susciter des interrogations sur la capacité de la série à maintenir son niveau d’excellence.