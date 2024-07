Tout savoir sur Cyberpunk 2077 en live-action

Cyberpunk 2077 de CD Projekt RED se prépare à envahir le grand ou le petit écran avec une adaptation live-action qui promet de capturer l'essence de son univers dystopique. Les fans du jeu vidéo acclamé espèrent une transposition fidèle et visuellement saisissante de leur monde préféré.

Tl;dr Un projet live-action de Cyberpunk 2077 est en préparation.

CD Projekt RED et Anonymous Content Studios collaborent sur le projet live-action de Cyberpunk 2077.

Le casting pourrait inclure Keanu Reeves et Idris Elba.

L’intrigue sera une nouvelle histoire se déroulant dans l’univers de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 en live-action

Une adaptation live-action de Cyberpunk 2077 est en cours de développement au sein d’Anonymous Content Studios avec CD Projekt RED à la supervision. Après un cycle de développement notoirement long, Cyberpunk 2077 a vu le jour en 2020 et s’est vendu à plus de 25 millions de copies lors de la sortie du DLC Phantom Liberty en 2023. Avec un casting incluant des acteurs de renom tels qu’Idris Elba et Keanu Reeves, le jeu a suscité un intérêt immédiat. Il est donc évident que l’adaptation live-action de Cyberpunk 2077, qu’il s’agisse d’un film ou d’une série, peut susciter le même engouement.

CD Projekt RED et Anonymous Content Studios à la barre

Le succès de CD Projekt RED avec l’adaptation live-action de The Witcher en série sur Netflix, et l’existence d’un spin-off animé de Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners, laissent présager un bon avenir pour cette nouvelle version live-action. La collaboration avec Anonymous Content Studios, société de divertissement dirigée par Steve Golin, créateur de séries à succès telles que Crime & Punishment, True Detective et Mr. Robot, renforce cette perspective.

Un casting potentiellement étoilé

Bien que les acteurs du projet live-action Cyberpunk 2077 ne soient pas encore confirmés, le jeu vidéo fournit une liste de grands noms qui pourraient reprendre leurs rôles. Keanu Reeves, qui interprète Johnny Silverhand, un rocker décédé devenu virus informatique guidant le joueur à travers le monde de Cyberpunk 2077, est un candidat probable. Idris Elba, qui joue l’agent Solomon Reed dans le DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, pourrait également faire partie du casting.

Une nouvelle histoire dans l’univers de Cyberpunk 2077

CD Projekt RED a confirmé que l’intrigue de l’adaptation live-action de Cyberpunk 2077 sera une nouvelle histoire. Elle ne sera pas une adaptation directe de l’histoire de V du jeu, ni une reprise en live-action de la série animée de 2022 Cyberpunk: Edgerunners. Ce sera une histoire totalement inédite se déroulant à Night City, dans l’univers gangrené par les gangs et le jargon de Cyberpunk 2077.