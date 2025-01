Tout ce que l’on sait sur Avatar: Fire and Ash, y compris le nouveau Na’vi

Voici tout ce que nous savons sur le nouvel épisode d'Avatar : Fire and Ash, incluant les nouvelles informations sur le peuple Na'vi.

Le succès retentissant d’Avatar

En décembre 2022, le film Avatar: The Way of Water a conquis le box-office mondial. Avec des recettes dépassant les 2,3 milliards de dollars, il est devenu le troisième film le plus rentable de l’histoire. Disney poursuit son engagement envers la franchise épique de James Cameron, avec trois autres films prévus pour les prochaines années.

La saga Avatar continue

La saga Avatar continue son voyage révolutionnaire avec Avatar: Fire and Ash, le troisième chapitre de la narrative en cinq parties prévue par Cameron. Ce troisième opus promet d’emmener les fans dans des coins inexplorés de Pandora, la planète de science-fiction où les peuples autochtones se battent contre les humains avides pour préserver leurs ressources naturelles.

Avatar: Fire and Ash introduit également deux nouvelles tribus Na’vi qui vont considérablement élargir notre compréhension de la culture de Pandora : les Ash People et les Wind Traders. Les Ash People, en particulier, sont un clan Na’vi vivant dans un volcan dirigé par l’énigmatique Varang (Oona Chaplin), représentant un aspect plus sombre de la société Na’vi qui embrasse la violence et le pouvoir.

Le déroulement de l’intrigue

Avatar: Fire and Ash suit directement Avatar: The Way of Water, explorant comment Jake Sully (Sam Worthington) et Neytiri (Zoe Saldaña) font face à la perte de leur fils aîné, Neteyam (Jamie Flatters). La famille Sully, tout en pleurant, devra naviguer à travers ces nouveaux défis et renforcer leur lien avec le clan Metkayina.

Les Ash People, les premiers antagonistes non-humains majeurs de la franchise, sont un clan Na’vi vivant dans un volcan. Selon James Cameron, leur leader, Varang, est un personnage complexe façonné par les luttes de son peuple. « Varang est le leader d’un peuple qui a traversé une épreuve incroyable. Elle en est endurcie », a expliqué Cameron.

Sortie prévue

Avatar: Fire and Ash fera ses débuts au cinéma le 19 décembre 2025, perpétuant la tradition de la franchise de sorties en décembre. Cette date représente l’aboutissement d’un calendrier de production complexe qui a connu neuf retards, y compris le plus récent report dû à la grève de la Writers Guild of America.