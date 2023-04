Totally Spies! prépare son retour avec un jeu vidéo et une série animée

La nouvelle série animée Totally Spies! sortira en même temps que le nouveau jeu vidéo mettant en scène Sam, Clover et Alex.

Alors que Zodiak Kids & Family France (Banijay Group) coproduit la nouvelle série animée Totally Spies! avec Gulli (Groupe M6) et Discovery Kids LatAm (Warner Bros Discovery) qui sera diffusée dès l’année prochaine, Banijay Kids & Family annonce un partenariat avec Microids pour créer un jeu vidéo sur consoles et PC basé sur les aventures des légendaires agents secrets Sam, Clover et Alex. Elles devront sauver la Terre d’un nouvel ennemi au cours de missions variées proposant des mécaniques de jeu innovantes.

💄 Sam, Clover and Alex have a new mission!

Microids is partnering with Banijay Kids and Family, for a new video game based on the animated series Totally Spies! Scheduled for a 2024 release on consoles & PC. pic.twitter.com/bxQUaWciDJ

