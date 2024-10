Top 3 des meilleurs films d’action à voir sur Netflix

Les trois meilleurs films d'action à voir actuellement sur Netflix.

Connue pour sa richesse et sa diversité de contenus, Netflix est devenue une plateforme incontournable pour les cinéphiles en quête de divertissement de qualité. Cependant, face à une telle abondance, il peut parfois être difficile de savoir quel film visionner ensuite. Si vous êtes en quête d’action et de sensations fortes, rassurez-vous, Netflix a de quoi vous satisfaire.

Une sélection de films d’action à couper le souffle

Netflix propose une vaste sélection de films d’action, de grands classiques aux pépites moins connues, qui sauront vous tenir en haleine. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons sélectionné trois films d’action que vous pouvez découvrir dès à présent.

1. Hit Man

Gary, interprété par Glen Powell, est un enseignant qui mène une double vie en se faisant passer pour un tueur à gages fictif. Lorsqu’une femme au foyer en quête d’évasion entre en contact avec lui, Gary se retrouve plongé dans un dangereux mélange de tromperie et de désir. Au fil de son « travail » secondaire, il doit faire face à la possibilité que sa fausse identité devienne finalement sa véritable personnalité. Un film plein de rebondissements et d’humour.

2. Rebel Ridge

Interprété par Aaron Pierre, l’ex-militaire Terry Richmond arrive à Shelby Springs pour aider son cousin. Il se retrouve rapidement confronté à la corruption et à l’injustice de la petite ville sous l’emprise du chef de la police locale Sandy Burnne, joué par Don Johnson. Aidé par la greffière Summer McBride, incarnée par AnnaSophia Robb, Terry tente de dévoiler une conspiration sinistre tout en s’appuyant sur son passé mystérieux.

3. The Killer

Un assassin sans nom, joué par Michael Fassbender, voit ses compétences et son caractère mis à rude épreuve lorsqu’une mission cruciale tourne mal. Lorsque les conséquences de ses actes touchent de près sa petite amie, il se lance dans une quête pour éliminer tous ceux qui ont tenté de mettre fin à sa vie et sécuriser un avenir plus sûr. Un film haletant à découvrir.

Que vous soyez amateur de films d’action ou simplement en quête de quelque chose de nouveau à regarder, ces trois films disponibles sur Netflix sauront sans aucun doute vous captiver.