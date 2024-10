Tomb Raider IV-VI Remasterisé débarque sur PS4 et PS5 le 14 février

Les graphismes et les commandes ont été mis à jour pour s'adapter aux joueurs modernes.

Tl;dr Réédition de Tomb Raider IV-VI le 14 février 2025.

Plus de 150 trophées disponibles et contrôles modernes ou rétro.

Phoebe Waller-Bridge écrit une série sur Lara Croft pour Prime Video.

Revivez l’aventure avec Tomb Raider IV-VI Remastered

Avis aux nostalgiques et aux passionnés de jeux vidéo, une nouvelle aventure vous attend pour la Saint-Valentin 2025. En effet, Tomb Raider IV-VI Remastered sera disponible sur PS4 et PS5 dès le 14 février. Quoi de mieux pour célébrer cette fête que de se lancer à la quête de trésors dans des grottes mystérieuses ?

Des graphismes modernes et une jouabilité adaptée

Cette réédition offre des graphismes modernisés, tout en permettant aux joueurs de basculer vers les graphismes classiques pour revivre l’expérience originale. De même, les contrôles ont été inspirés des dernières versions de la série. Cependant, les nostalgiques pourront toujours opter pour les commandes rétro.

Un contenu enrichi et diversifié

Un des points forts de cette collection réside dans son contenu. En effet, elle inclut plus de 150 trophées qui font référence à des moments emblématiques de la série. De plus, le mode photo, très apprécié dans Tomb Raider I-III Remastered, est de retour. Il permettra aux joueurs de partager leurs moments préférés ainsi que la beauté des environnements remastérisés avec la communauté.

Tomb Raider : une saga indémodable

Il est important de préciser que les trois jeux inclus dans cette collection n’ont jamais été présentés comme des suites numérotées. Ils incluent Tomb Raider : The Last Revelation, Tomb Raider : Chronicles et Tomb Raider : The Angel of Darkness. Ces remasters sont l’œuvre de Crystal Dynamics et Eidos, équipes à l’origine des très appréciées remasters de Tomb Raider I-III.

Il semble que nous assistions aujourd’hui à une véritable renaissance de l’univers de Lara Croft. En effet, la série animée Tomb Raider : The Legend of Lara Croft vient de faire ses débuts sur Netflix, tandis que Phoebe Waller-Bridge, actrice du dernier film Indiana Jones, travaille sur une série live-action dédiée à Lara Croft pour Prime Video.

Cette réédition de Tomb Raider IV-VI promet d’être un événement incontournable pour tous les fans de la série et les amateurs de jeux vidéo en général.