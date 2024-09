Tom Hardy et Aaron Taylor-Johnson s’associent au réalisateur de No Time to Die pour adapter un célèbre thriller criminel

L'adaptation au cinéma du roman noir de Jo Nesbø, Blood on Snow, raconte l'histoire d'Olav, un tueur à gages efficace dont les principes moraux entrent en conflit avec sa loyauté lorsqu'il refuse de tuer la femme de son patron. Ce choix le transforme en cible, l'entraînant au cœur d'une guerre des gangs à Oslo, où il devient un héros improbable.

Tl;dr Le roman Blood on Snow de Jo Nesbø va être adapté en film.

Aaron Taylor-Johnson et Tom Hardy jouent les rôles principaux.

Le film sera réalisé par Cary Joji Fukunaga et écrit par Jo Nesbø.

Tom Hardy joue un chef de gang rivalisant avec un autre leader, Hoffman.

Un nouveau thriller en préparation

Une adaptation cinématographique très attendue est en préparation. Il s’agit du roman Blood on Snow de l’auteur norvégien Jo Nesbø. Cet ouvrage, paru en 2015, est le premier volet de la série Olav Johansen. L’histoire, qui se déroule à Oslo dans les années 1970, met en scène une guerre de territoires entre deux gangs majeurs.

Aaron Taylor-Johnson, Tom Hardy & Cary Fukunaga Team For Jo Nesbo Crime-Thriller 'Blood On Snow'; WME Independent & Range Launching Hot TIFF Market Package https://t.co/K6FzAA4R9e — Deadline (@DEADLINE) September 4, 2024

Un casting de poids

Selon Deadline, le film, qui est actuellement à la recherche d’un acquéreur au Festival international du film de Toronto, compte parmi ses acteurs principaux Aaron Taylor-Johnson et Tom Hardy. L’un incarnera Olav Johansen, le personnage principal de la série, tandis que l’autre jouera le rôle du patron du crime, The Fisherman, qui est en conflit avec un autre chef de gang nommé Hoffman.

Une équipe de production confirmée

Le film sera réalisé par Cary Joji Fukunaga, connu pour son travail sur No Time to Die. Jo Nesbø lui-même, qui n’est généralement pas directement impliqué dans les scénarios des adaptations de ses œuvres, se chargera de l’écriture du film. Les révisions du script seront assurées par Ben Power. Tom Hardy, Cary Joji Fukunaga et Jo Nesbø seront également producteurs aux côtés de Dean Baker, Niclas Salomonsson, Hayden Lautenbach, Mike Larocca et Michael Schaefer.

Les implications de ce casting

Ce casting démontre que Aaron Taylor-Johnson reste dans l’orbite de la franchise James Bond. De plus, Blood on Snow pourrait potentiellement lui offrir une nouvelle opportunité de franchise, car il existe déjà deux livres dans la série.