EON Productions est toujours à la recherche du réalisateur de James Bond 26

Le suspense autour de l'identité du prochain réalisateur de James Bond 26 se prolonge, EON Productions n'ayant pas encore arrêté son choix. La quête de la personne idéale pour diriger l'espion légendaire continue.

Tl;dr James Bond 26 n’a pas encore de réalisateur.

Une liste de candidats potentiels a été révélée par The Telegraph.

Edward Berger est le favori, en raison de son succès avec All Quiet on the Western Front.

Kelly Marcel, bien que qualifiée, est un choix moins fort en raison de l’accueil critique de ses films au cinéma.

Qui va réaliser le prochain James Bond ?

Depuis la sortie en 2021 de No Time to Die, dernier volet de la saga James Bond avec Daniel Craig, le monde du cinéma est en ébullition. Qui succédera à l’acteur britannique Daniel Craig dans le rôle de l’agent secret le plus célèbre du monde ? Et surtout, qui sera à la réalisation de cette nouvelle aventure qui pourrait narrer les premières aventures de 007 ?

🇬🇧 Three years since No Time to Die ended the Daniel Craig era, there’s still no sign of the next 007 film Read more ⤵️https://t.co/L54oVSYwr0 pic.twitter.com/xJZo5qGlWj — The Telegraph (@Telegraph) August 25, 2024

Les candidats potentiels

Selon The Telegraph, plusieurs candidats ont été invités au siège londonien de EON Productions, la société qui détient les droits et est responsable de la production des films de James Bond depuis le premier film en 1962, pour ce qui a été surnommé « un premier tour de speed-dates« . Parmi eux figurent Edward Berger, réalisateur du remarquable All Quiet on the Western Front, et Kelly Marcel, connue pour Fifty Shades of Grey et Venom.

Le favori : Edward Berger

Même si Martin Campbell, qui a dirigé les débuts de Pierce Brosnan et Daniel Craig en tant que James Bond, est également évoqué, le favori semble être Edward Berger. Son film All Quiet on the Western Front a reçu neuf nominations aux Academy Awards et en a remporté quatre, dont celui du Meilleur film international. Son talent pour les séquences de bataille pourrait apporter une nouvelle dimension à l’action de la franchise James Bond.

Les autres pistes

Si Kelly Marcel est une candidate qualifiée, ses précédents films, Fifty Shades of Grey et Venom, ont été mal accueillis par la critique, ce qui pourrait peser dans la balance. David Michôd, Bart Layton et Yann Demange sont également envisagés, mais leur relative inexpérience dans le milieu pourrait les desservir.