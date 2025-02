Tom Cruise frôle la suffocation dans la cascade la plus « terrifiante » de Mission: Impossible – The Final Reckoning

Un nouvel acte d'audace du comédien américain Tom Cruise qui repousse les limites de ce que nous pensions possible.

Tl;dr Tom Cruise fait encore le casse-cou dans Mission: Impossible – The Final Reckoning.

La séquence sous-marine a nécessité un équipement spécial et une préparation intense.

Le réalisateur décrit le tournage comme « terrifiant » et « physiquement punitif ».

Un défi sous-marin

Dans Mission: Impossible – The Final Reckoning, notre courageux Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise, se lance dans une mission périlleuse. Il s’immerge dans l’épave du sous-marin Sevastopol. Toutefois, comme toujours dans cette série, les choses tournent mal, mettant notre héros dans une situation de vie ou de mort.

Une prouesse technique impressionnante

Cette séquence subaquatique a été tournée dans un réservoir d’eau de 8,5 millions de litres sur une plateforme rotative. Il s’agit sans doute de l’une des cascades les plus impressionnantes du film. Pour réaliser cette prouesse, Tom Cruise a dû porter un costume spécial et un masque qu’il ne pouvait garder que 10 minutes à la fois, sous peine de conséquences néfastes.

« Je respire mon propre dioxyde de carbone. Cela s’accumule dans le corps et affecte les muscles« , a expliqué l’acteur à Empire, soulignant les dangers de cette cascade. En effet, il risquait de souffrir d’une absence d’oxygène dans les tissus corporels, une condition connue sous le nom d’hypoxie. « Il faut surmonter tout cela tout en restant concentré« , a-t-il ajouté.

Un tournage éprouvant

Le réalisateur du film, Christopher McQuarrie, a réfléchi sur le tournage de cette séquence. Il a décrit cette expérience comme « extrêmement difficile et terrifiante« , surtout pour Tom Cruise. « Il est dans une structure rotative remplie de débris, et il fallait trouver un moyen de rendre cet environnement aussi chaotique et déstabilisant que possible, tout en étant répétable, et que Tom pouvait naviguer et survivre« , a expliqué Christopher McQuarrie.

Le dernier volet de Mission Impossible est rempli de cascades défiant la mort, avec Ethan Hunt suspendu à un biplan et participant à de nombreux combats intenses. Si c’est l’adieu de Tom Cruise à la franchise, il donne tout ce qu’il a.