Tokyo rend obligatoire l'installation de panneaux solaires sur les logements neufs, une mesure qui vise à réduire de moitié les émissions de carbone de la ville.

Comme le rapport Kyodo News, de nombreux logements construits à Tokyo devront être équipés de panneaux solaires à partir du mois d’avril 2025. L’assemblée nationale a voté de nouvelles lois obligeant les grandes sociétés du bâtiment à installer des panneaux solaires ou d’autres systèmes d’alimentation via les énergies renouvelables pour les logements de moins de 2 000 mètres carrés. Cette mesure est la première du genre au Japon et a pour objectif de faire baisser les émissions de carbone de la ville de moitié.

Le gouvernement estime que le tarif de 980 000 ¥ (environ 6 900 €) d’une installation de 4 kW peut être amorti en six ans environ par les économies réalisées et grâce à la subvention de 100 000 ¥ par kW. Les frais de location peuvent aussi être réduits via d’autres aides.

Cette mesure ne s’applique qu’à environ 50 sociétés du bâtiment qui fournissent plus de 20 000 mètres carrés sur le marché. Difficile donc de savoir quel pourcentage de nouveaux logements seront concernés par cette législation. Cette mesure devrait en tous les cas avec un effet important, dans la mesure où le gouvernement de Tokyo estime que la moitié des bâtiments existants (dont 70 % sont des maisons) seront remplacés par des constructions neuves d’ici à 2050.

Selon Statista, on a enregistré en moyenne entre 800 000 et 900 000 nouvelles constructions par an au Japon entre 2012 et 2021 et Super Zenecon est l’entreprise qui domine le marché de la construction au Pays du Soleil levant.

Le Japon est le cinquième pays qui émet le plus de carbone, mais il s’est engagé à être neutre en carbone d’ici à 2050. Ce n’est d’ailleurs pas le seul à rendre obligatoire les installations solaires. En France, les régulateurs ont récemment approuvé une proposition de loi exigeant que les parkings de plus de 80 places soient équipés de panneaux solaires. Le gouvernement français expliquait que cette initiative, ciblant principalement les parkings sur les autoroutes et axes majeurs, pourraient générer jusqu’à 11 GW, soit l’équivalent de 10 réacteurs nucléaires.