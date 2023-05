Tokyo Game Show 2023 : date et poster pour le salon du jeu vidéo japonais

La Computer Entertainment Supplier's Association (CESA) a dévoilé le poster du Tokyo Game Show 2023 créé par l'illustrateur Kukka pour la quatrième année consécutive.

Le Tokyo Game Show 2023 se déroulera du 21 au 24 septembre au Makuhari Messe à Chiba, une préfecture collée à Tokyo qui couvre tout le sud-est de la région du Kanto, au Japon. Dévoilé par l’organisateur de l’édition 2023 du TGS, le nouveau poster de Kukka illustre la thématique de cette année, à savoir “Games in motion, the world in revolution” (ou “Les jeux en mouvement, le monde en révolution”).

L’illustrateur Kukka a déclaré :

Nous jouons parfois pour nous détendre, parfois pour échapper à la réalité. Sur la base du thème de cette année, j’ai dessiné des personnages de jeux qui tendent leurs bras vers notre monde physique, avec une composition qui donne l’impression d’être attiré dans le monde des jeux. J’ai essayé de créer une œuvre où l’on ressent beaucoup de sensations et d’actions. Plus que tout, je voulais que l’atmosphère soit amusante, j’ai donc utilisé des couleurs vives et j’ai joué avec des éléments emblématiques des jeux tels que des explosions et d’autres effets spéciaux.

Un retour prometteur pour le Tokyo Games Show 2023

Le Tokyo Games Show 2023 de la CESA est censé être le plus grand événement jamais organisé et verra également le retour de l’espace cosplay, qui a disparu depuis le TGS 2019 en raison des restrictions COVID-19, ainsi que l’admission des élèves de l’école primaire et des plus jeunes sur le salon au cours des deux journées publiques. Les 21 et 22 septembre prochains seront les journées réservées aux professionnels et aux médias, les journées du week-end étant ouvertes au public. Le TGS2023 se tiendra également en ligne avec une composante virtuelle qui proposera des expositions exclusives dans l’espace VR après les dates physiques.