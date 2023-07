to a T : la nouvelle curiosité vidéoludique de Teika Takahashi

En partenariat avec l'association AbleGamers et Annapurna Interactive, le studio japonais uvula dévoile to a T.

Avec l’aventure narrative to a T, uvula et Teika Takahashi (Katamari Damacy, Noby Noby Boy, Wattam) veulent mettre en avant l’handicap et la tolérance :

Incarnez un adolescent (Teen) à la personnalité unique qui tente de mener une vie normale dans une petite ville côtière. Explorez la ville avec l’aide du chien fidèle et de la mère aimante de Teen. Tout en allant à l’école et en affrontant les brutes, Teen découvre une nouvelle capacité que lui confère sa posture extraordinaire, et commence à en découvrir davantage sur sa mystérieuse lignée.

Un trailer pour to a T

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la T-pose, comme celle du personnage Teen de to a T, il s’agit d’une pose par défaut pour des personnages animés avant qu’ils ne soient… animés de façon à faire ce que le créateur souhaite. Les bras sont tendus horizontalement, ce qui fait ressembler le personnage à la lettre T.

to a T sortira sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC via Steam à une date de sortie inconnue. Par le passé, les créations de Teika Takahashi ont toujours été des exclusivités totales ou temporaires pour les consoles PlayStation de Sony.