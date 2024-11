Timothée Chalamet, star de Dune 2, a failli tenir le rôle de Paul Mescal dans Gladiator 2

L'étoile montante d'Hollywood, Timothée Chalamet, qui a récemment brillé dans Dune 2, a failli décrocher le rôle principal dans Gladiator 2, un rôle qui a finalement été attribué à Paul Mescal.

Tl;dr Paul Mescal remplace Timothée Chalamet dans Gladiator 2.

Mescal est choisi grâce à sa performance dans la série Normal People.

Gladiator 2 est maintenant disponible dans les cinémas mondiaux.

Un nouveau gladiateur règne dans l’arène

Paul Mescal, l’acteur irlandais acclamé pour sa performance dans la série Hulu, Normal People, a finalement été choisi pour le rôle de Lucius dans Gladiator 2, le très attendu successeur du film culte de Ridley Scott.

Un choix audacieux face à de grands noms d’Hollywood

Initialement, c’est Timothée Chalamet, star de Dune 2, qui était pressenti pour le rôle du fils de Maximus. De même, Miles Teller, vedette de Top Gun : Maverick, était également sur la liste des candidats potentiels.

Malgré la préférence des studios pour une « star connue », comme l’a confié le producteur Doug Wick au rapporteur d’Hollywood, aucun autre acteur ne s’est approché de la performance de Mescal. L’acteur, qui avait uniquement joué dans des films indépendants comme Aftersun et All of Us Strangers, a su convaincre Ridley Scott et ses producteurs.

Gladiator 2 : un nouveau héros dans la Rome antique

En salle désormais, Gladiator 2 se déroule deux décennies après la fin du premier film. Lucius, le fils de Maximus et Lucilla, est devenu le héros de l’histoire. Après la destruction de son foyer, il est contraint de retourner à Rome en tant que gladiateur pour préparer sa revanche.

Le casting inclut également Pedro Pascal, Denzel Washington, Joseph Quinn et Fred Hechinger, avec Connie Nielsen et Derek Jacobi reprenant leurs rôles du premier film.

Timothée Chalamet : un retour attendu

Si Timothée Chalamet n’a pas eu l’opportunité de combattre dans l’arène de Gladiator, il reviendra sur grand écran l’année prochaine en tant que Bob Dylan dans la biographie A Complete Unknown, déjà pressentie pour les Oscars.

Gladiator 2 est actuellement en salle à travers le monde.