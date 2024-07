Timothée Chalamet chante-t-il vraiment dans le film sur Bob Dylan ?

A Complete Unknow, un biopic qui explore les débuts de Bob Dylan et son évolution artistique dans les années 1960, met en avant non seulement le talent d'acteur de Timothée Chalamet, mais aussi ses capacités vocales, offrant une immersion totale dans l'univers musical du "Rimbaud du rock".

Tl;dr Timothée Chalamet incarne Bob Dylan dans A Complete Unknown.

Il joue vraiment de la guitare et chante dans le film.

Timothée Chalamet a déjà démontré ses talents musicaux dans Wonka.

A Complete Unknow est réalisé par James Mangold.

Timothée Chalamet, guitariste et chanteur dans son rôle de Bob Dylan

L’acteur français américain Timothée Chalamet a relevé le défi de jouer le légendaire artiste folk Bob Dylan dans le biopic A Complete Unknown. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n’est pas une doublure qui interprète les chansons : Timothée Chalamet joue bel et bien de la guitare et chante lui-même dans le film.

Une équipe de formation d’exception

Pour se préparer à ce rôle exigeant, Timothée Chalamet a travaillé avec l’équipe qui a formé Austin Butler pour son rôle d’Elvis Presley dans le biopic Elvis. Il a ainsi suivi un entrainement intensif avec un coach de dialecte pour maitriser l’accent, un coach vocal pour parfaire la voix chantée, et un coach de mouvement pour adopter le langage corporel de Bob Dylan.

Timothée Chalamet, un chanteur déjà confirmé

Ce n’est pas la première fois que Timothée Chalamet fait preuve de ses talents musicaux à l’écran. Dans le film à succès Wonka, il a interprété de nombreuses chansons, prouvant ainsi sa capacité à chanter. Mais A Complete Unknown constitue un défi supplémentaire : il doit non seulement chanter, mais aussi imiter la voix si particulière de Dylan.

A Complete Unknown : un biopic prometteur

Réalisé par James Mangold, le film A Complete Unknown retrace la jeunesse de Bob Dylan, son intégration dans le New York folk et son ascension vers la gloire. Outre Chalamet, le film réunit une distribution impressionnante, avec entre autres Elle Fanning, Edward Norton et Monica Barbaro.