Tim Wu, le grand partisan de la neutralité du net, quitte la Maison Blanche

Le partisan de la neutralité du net Tim Wu quitte son poste à la Maison Blanche. Il souhaite passer davantage de temps avec sa famille.

Après avoir conseillé le Président Biden sur les questions de technologie et de concurrence pendant près de deux ans, le partisan de la neutralité du net Tim Wu quitte la Maison Blanche. L’administration Biden a annoncé son départ cette semaine, précisant que le dernier jour de Tim Wu au National Economic Council (NEC) serait le 4 janvier. Tim Wu était devenu conseiller spécial du président américain en mars 2021. Il tenait une position similaire dans l’administration Obama.

Tim Wu avait déclaré à The New York Times qu’il quittait le gouvernement fédéral pour pouvoir passer davantage de temps avec sa famille. Son poste à la Maison Blanche demandait en effet à Tim Wu de naviguer constamment entre New York et Washington DC, laissant ses jeunes enfants pendant de longues périodes. “Il arrive un moment où le poids sur la famille est trop lourd”, expliquait-il. “J’avais l’impression que la balance n’était plus du tout équilibrée.” Tim Wu expliquait aussi à The Times qu’il prévoyait désormais de retourner à l’Université Columbia, dans laquelle il était professeur de droit avant d’occuper son poste au gouvernement.

Tim Wu quitte la Maison Blanche à un moment critique alors que l’administration Biden tente de régner sur la Big Tech. L’année dernière, il avait co-écrit le décret exécutif qui ordonnait à la Federal Communications Commission de restaurer la neutralité du net et promettait d’être plus attentif lors des fusions et acquisitions. En juillet de cette année, la Federal Trade Commission poursuivait Meta en justice pour bloquer son rachat du spécialiste de la réalité virutelle Within. Il y a quelques semaines, l’agence passait aussi à l’action pour mettre des bâtons dans les roues de Microsoft dans son rachat d’Activision Blizzard. Ces deux dossiers sont actuellement devant la cour et nous devrions assister à d’âpres batailles juridiques.