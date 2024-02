“Thunderbolts” : Pas d’inquiétude à avoir malgré le départ de deux acteurs du film

Malgré le départ de deux acteurs du film Thunderbolts de Marvel avant le début de la production, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour ce futur film de l'univers cinématographique Marvel. Qu'attendez-vous de ce nouveau film ?

Tl;dr Deux acteurs ont quitté “Marvel’s Thunderbolts” avant le début de la production.

Leurs départs sont dus à des conflits d’agenda, pas à la qualité du scénario.

Les rôles ont déjà été redistribués à deux autres acteurs.

La sortie du film est prévue pour le 25 juillet 2025.

Un départ qui ne doit pas inquiéter les fans

Des nouvelles déconcertantes ont récemment fait surface concernant le film à venir de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU), Marvel’s Thunderbolts. Deux acteurs de premier plan, Steven Yeun et Ayo Edebiri, ont annoncé leur départ du projet avant le début de la production. Toutefois, les fans de MCU ne devraient pas se laisser perturber par ces départs. En effet, ceux-ci ne sont nullement liés à la qualité du film.

Un problème de timing

Il a été rapporté que la raison sous-jacente des départs de Yeun et Edebiri est identique : des conflits d’agenda. En raison de leurs projets récents, les deux acteurs n’ont pas pu rester attachés au projet Thunderbolts. Le film, initialement prévu pour mi-2024, a été reporté à 2025. Par conséquent, les deux acteurs ayant des contrats et des projets futurs, il n’était plus possible pour eux de rester dans le casting.

Il faut également noter que la grève récente des scénaristes et des acteurs a forcé Marvel (et de nombreux autres studios) à repousser leurs projets. Si les studios avaient décidé de rémunérer équitablement leurs scénaristes et acteurs, Yeun et Edebiri auraient probablement pu rester dans le projet. Ainsi, leurs départs n’ont rien à voir avec la qualité du film Thunderbolts lui-même.

Des remplacements à la hauteur

Malgré ces départs, Marvel a su réagir rapidement. Les rôles de Steven Yeun et Ayo Edebiri dans Marvel’s Thunderbolts ont déjà été redistribués. Lewis Pullman, de Top Gun: Maverick, incarnera désormais Sentry, et Geraldine Viswanathan, de Blockers et Miracle Workers, reprendra le rôle mystère d’Edebiri. Ces acteurs talentueux sont une preuve supplémentaire que le scénario n’était pas en cause dans ces départs.

Une attente grandissante

Le film Marvel’s Thunderbolts est attendu avec impatience par les fans du MCU. Sa sortie, prévue pour le 25 juillet 2025, promet une équipe de héros plus sombres que celle des Avengers. Reste à voir si le film saura répondre aux attentes des fans malgré ces changements de casting.