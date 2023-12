Thunderbolts doit mettre fin à des années de manque de respect envers Bucky Barnes par Marvel

Le MCU a souvent minimisé ou déshonoré le personnage de Bucky Barnes. Il est temps que cela cesse dans le film Thunderbolts du réalisateur Jake Schreier.

Une opportunité pour Bucky Barnes

Bucky Barnes, également connu sous le nom de Winter Soldier, fera son prochain retour dans le film du Marvel Cinematic Universe, Thunderbolts. Il est grand temps que le studio utilise cette occasion pour véritablement explorer le personnage, plutôt que de minimiser son histoire, comme cela a été trop souvent le cas par le passé.

Un personnage sous-estimé

Malgré le soin apporté par Marvel à l’histoire de Steve Rogers, alias Captain America, dans le MCU, Bucky Barnes a souvent été relégué au second plan, voire pire, réduit à l’état de faire-valoir pour des blagues. Avec Bucky qui prend enfin un rôle de premier plan dans Thunderbolts, le MCU se doit de corriger certaines erreurs commises lors de ses précédentes apparitions.

Un traitement inégal

En outre, l’amitié entre Steve et Bucky, bien que cruciale dans l’histoire du MCU, n’a pas été traitée avec le respect qu’elle mérite, ce qui a minimisé l’importance de leur relation. De plus, la façon dont le MCU a traité le handicap de Bucky, en faisant de son bras prosthétique un sujet de blague, est de mauvais goût et doit être rectifiée dans Thunderbolts.