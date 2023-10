Threads s'offre un bouton "Éditer" et celui-ci est accessible sans abonnement. Les nouveautés s'enchaînent sur la plateforme.

Threads introduit de nouvelles fonctionnalités à vitesse grand V, pour le plus grand bonheur des utilisateurs, évidemment, mais aussi et surtout pour celui de Meta qui entend bien concurrencer au maximum X / Twitter et lui ravir un maximum d’utilisateurs. Aujourd’hui, la plateforme déploie encore plusieurs nouveautés qui devraient permettre à Meta d’asseoir davantage le momentum de l’app. Parmi les nouveautés, on trouve le fameux bouton “Éditer”, qui permet aux utilisateurs d’éviter de devoir republier quelque chose simplement pour corriger une faute de frappe, d’orthographe ou autre.

Il aura fallu pas moins de 16 années à X, anciennement Twitter, pour introduire un tel bouton sur sa plateforme. Et lorsque celui-ci est enfin arrivé, il est resté dissimulé derrière l’abonnement payant Twitter Blue / X Premium. Threads n’aura mis que trois mois avant d’accueillir une option similaire, et cette dernière est proposée gratuitement à tous les utilisateurs. Elle sera accessible tant sur la version mobile que sur le web.

Une fois que vous avez publié quelque chose sur Threads, vous aurez cinq minutes pour modifier son contenu, comme 9to5Google le précise. C’est un intervalle raisonnable (les utilisateurs de X ont jusqu’à une heure pour éditer leurs tweets). En ce qui concerne les éventuels points négatifs, Threads ne montre pas l’historique des modifications d’un post. Ce n’est pas idéal en ce qui concerne la transparence, évidemment, particulièrement si un utilisateur vient modifier de manière significative le sens d’une publication très populaire.

Les nouveautés s’enchaînent sur la plateforme

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, précisait aussi que Threads déploie aussi actuellement une fonction permettant de publier des clips vocaux, avec “transcription façon karaoké”. Autrement dit, voilà une énième mise à jour très bienvenue sur le service, notamment pour celles et ceux qui préfèrent parler que taper (ou utiliser les fonctions de voix-vers-texte). Et l’on n’oublie pas non plus que Threads travaille sur une fonctionnalité pour mettre en avant les sujets tendance.