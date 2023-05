The Zone of Interest : un thriller avec un trio amoureux nazi

Le réalisateur britannique Jonathan Glazer est de retour sur le grand écran pour l'adaptation cinématographique du roman The Zone of Interest.

Basé sur le roman éponyme de l’écrivain britannique Martin Amis paru en 2014 et réalisé par Jonathan Glazer, le film The Zone of Interest suit Rudolf Höss, le commandant d’Auschwitz, et sa femme Hedwig qui s’efforcent tous deux de construire une vie de rêve pour leur famille dans le jardin situé à côté du camp de concentration. L’histoire dépeint un triangle amoureux avec un officier nazi qui tombe amoureux d’Hedwig et est racontée du point de vue de trois personnages, l’un d’eux étant un Sonderkommando juif.

Le casting de The Zone of Interest comprend Christian Friedel dans le rôle de Rudolf Höss et Sandra Hüller dans celui de Hedwig ainsi que Max Beck, Ralph Herforth, Stephanie Petrowitz, Sascha Maaz, Marie Rosa Tietjen et Lilli Falk.

The Zone of Interest sera présenté en compétition à Cannes pour la Palme d’Or

Lukasz Zal assure la direction de la photographie et Paul Watts se charge du montage de The Zone of Interest. La musique du film d’A24 sera composée par Mica Levi. A noter que Jonathan Glazer et Mica Levi ont collaboré sur les courts métrages “Strasbourg 1518” et “The Fall” depuis leur première collaboration pour “Under the Skin”, le classique culte mettant en scène Scarlett Johansson dans le rôle d’une extraterrestre envoyée sur Terre pour une mission mystérieuse. La musique troublante et discordante de “Under the Skin” du musicien Mica Levi est souvent citée parmi les meilleures bandes originales de films du 21ème siècle.