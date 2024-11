The Walking Dead : besoin urgent d’un nouveau super-vilain après une mort choc dans le spin-off

Après la mort surprenante dans le spin-off, The Walking Dead cherche un remplaçant pour son principal méchant. Qui sera le prochain à semer la terreur ?

Une série en quête de méchant

La série culte The Walking Dead est aujourd’hui à un tournant. Après la disparition de l’un de ses antagonistes les plus passionnants, l’œuvre se retrouve en quête d’un nouveau grand méchant. Si les rumeurs d’un crossover ou d’une potentielle douzième saison font état d’une suite pour les survivants, le retour de Rick et de Michonne ne suffit pas à attiser l’excitation. Pour que ce projet collaboratif ait du sens, il lui faut un antagoniste fort.

Genet, un méchant parti trop tôt

Le personnage de Genet avait le potentiel pour être ce grand méchant. Introduite comme la principale menace depuis la première saison, sa fin a pourtant été étonnamment simple : injectée avec un virus par Daryl et Carol, elle est rapidement décédée. Malgré une armée de soldats à sa disposition, la leader de Pouvoir s’est retrouvée sans défense, laissant l’univers de The Walking Dead sans antagoniste sérieux.

Une douzième saison pour régler une crise de méchant

Malgré la déception de la mort de Genet, une storyline inachevée pourrait bien résoudre cette crise de méchant. Le Commonwealth a découvert l’existence d’un groupe mystérieux, désigné sous le nom de « Designation 2 », d’où les survivants ne reviennent jamais. Même après la fin de la série, le mystère reste entier. Ainsi, révéler la vérité sur ce groupe pourrait préparer le terrain pour un crossover et potentiellement introduire un nouvel antagoniste dans The Walking Dead.