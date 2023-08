The Signal : un jeu de survie et de craft en monde ouvert

Le studio indépendant canadien Goose Byte dévoile The Signal.

Développé avec le moteur graphique Unreal Engine 5, The Signal repose sur trois piliers clés que sont l’exploration, l’invention et la survie. En mettant l’accent sur le contenu artisanal généré par l’utilisateur, le système unique de partage des recettes et le thème de la durabilité distinguent le jeu de la multitude de titres de qualité qui existent dans ce domaine. L’histoire commence alors que les derniers humains ont abandonné la Terre à la recherche d’un nouveau foyer. L’avenir de l’humanité dépend de la réussite d’une expédition menée par les joueurs sur une planète inexplorée composée de multiples biomes parsemés de structures étranges et d’un écosystème sensible qui semble réagir à chacun des mouvements.

🎉The Signal Steam store page is now LIVE🎉

Thank you for being so patient whilst we got this up and running! Please wish list and follow to show your support: https://t.co/onLu3z5ZRG — Goose Byte (@goosebytegames) August 17, 2023

Theodor Diea, PDG et fondateur de Goose Byte, a déclaré :

Nous sommes très enthousiastes à propos du monde que nous construisons pour The Signal. Nous voulons emmener les joueurs en voyage. Lorsque vous pénétrez sur cette planète inexplorée, vous êtes immédiatement confronté à un environnement aussi mystérieux que magnifique. Cette planète regorge d’une flore et d’une faune inconnues réparties dans de multiples biomes gigantesques. Mais tout n’est pas aussi simple qu’il y paraît. La planète est parfaitement consciente de vos actions et, plus vous passez de temps à l’explorer, plus elle commence à interagir et à se moquer de vous.

Un trailer pour The Signal

The Signal sera disponible en accès anticipé sur PC via Steam d’ici les prochaines semaines puis sortira l’année prochaine dans une version complète sur consoles et PC.