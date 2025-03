The Recruit ne reviendra pas pour une saison 3 sur Netflix

Netflix a décidé d’annuler la série télévisée The Recruit après seulement deux saisons.

Tl;dr The Recruit a connu un bon démarrage avec des millions de minutes visionnées, mais la saison 2 a enregistré une légère baisse d’audience.

Le coût de production élevé, notamment lié aux tournages à l’étranger, pourrait avoir pesé dans la décision d’annulation.

Netflix semble privilégier les nouveautés aux séries établies, laissant de nombreux abonnés frustrés par ces annulations répétées.

Des chiffres encourageants, mais un destin scellé

Lors de sa sortie, The Recruit a enregistré des millions de minutes visionnées et s’est hissée en haut des classements de streaming. La saison 2, sortie en janvier, a atteint près de 1,2 milliard de minutes vues en une semaine, se plaçant ainsi en deuxième position du classement Nielsen, juste derrière The Night Agent. Pourtant, ces chiffres sont restés en deçà de ceux de la première saison, qui avait accumulé 7,3 millions de vues dès sa première semaine, contre 5,9 millions pour la saison 2. Cette baisse d’audience, bien que modérée, a pu peser dans la balance pour Netflix. La plateforme de streaming, connue pour ses décisions stratégiques parfois imprévisibles, semble avoir jugé que la série ne justifiait plus un renouvellement.

Des coûts de production trop élevés ?

L’une des raisons possibles de l’annulation de The Recruit pourrait être le coût de production de la série. La saison 2 s’est déroulée en Corée du Sud, ce qui a nécessité un budget plus conséquent pour les déplacements, les décors et la logistique. Une troisième saison aurait pu limiter les tournages à des lieux plus restreints, comme les États-Unis ou des studios en Europe, afin de réduire les dépenses. Toutefois, Netflix, qui optimise ses investissements, semble privilégier d’autres projets à moindre coût et à plus fort potentiel de rentabilité. De plus, la plateforme a souvent annulé des séries de niche malgré un public fidèle, ce qui semble être encore une fois le cas ici.

Une annulation malgré un potentiel

Le comédien américain Noah Centineo, qui incarnait Owen Hendricks, a livré une performance appréciée, mêlant humour et tension dramatique. Son personnage, un jeune avocat de la CIA plongé dans des affaires d’espionnage qui le dépassent, avait su séduire les spectateurs par son énergie et son côté imprévisible. La fin de la saison 2 de The Recruit, bien que concluant les grandes intrigues, laissait la porte ouverte à une suite prometteuse, notamment grâce à l’introduction du personnage joué par le coréen Teo Yoo. Leur duo aurait pu apporter un nouvel élan à la série et attirer un public encore plus large. Malheureusement, la décision de Netflix prive les fans d’une véritable conclusion et laisse un goût d’inachevé.

Une tendance inquiétante pour Netflix

L’annulation de The Recruit s’inscrit dans une tendance où de nombreuses séries originales peinent à conserver leur audience sur plusieurs saisons. De plus en plus de productions, même populaires, sont stoppées avant d’avoir pu pleinement exploiter leur potentiel. Netflix semble privilégier les nouveautés et les succès immédiats plutôt que d’investir dans des séries déjà en place, créant une instabilité pour les spectateurs. Ce phénomène alimente un certain mécontentement chez les abonnés, qui hésitent parfois à s’engager dans une série de peur qu’elle ne soit pas renouvelée. Ce manque de fidélisation pose la question de la transparence des chiffres de visionnage et de la viabilité des productions sur le long terme, dans un marché du streaming de plus en plus concurrentiel.