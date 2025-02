The Night Agent saison 3 : Netflix annonce le début du tournage

La série télévisée The Night Agent de Netflix est en route pour repousser encore les limites du suspense avec sa troisième saison.

Tl;dr Le début du tournage de la saison 3 de The Night Agent est annoncé par Netflix.

Gabriel Basso reprend le rôle de Peter Sutherland pour une nouvelle mission à haut risque.

Le créateur Shawn Ryan promet une saison encore plus spectaculaire, avec des cascades impressionnantes et une intrigue riche en suspense, pour The Night Agent.

Un tournage aux quatre coins du monde

Pour cette nouvelle saison de The Night Agent sur la plateforme de streaming Netflix, la production voit grand avec des lieux de tournage variés allant de New York à Istanbul, en passant par Washington et Mexico City. Shawn Ryan, le créateur et showrunner, a exprimé son enthousiasme : « Nous sommes ravis d’apporter de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages et des cascades inédites à nos fans. Même si nous venons tout juste de commencer le tournage, nous avons déjà capturé certaines des scènes les plus spectaculaires de la série« . Ce cadre international promet une immersion encore plus intense dans l’univers de l’espionnage.

Your reminder that Season 3 of The Night Agent is officially in production! pic.twitter.com/qJKRkkmdvZ — Netflix (@netflix) February 7, 2025

Gabriel Basso reprend du service

L’acteur Gabriel Basso revient dans la peau de Peter Sutherland, l’agent du FBI entraîné dans des conspirations gouvernementales à haut risque, pour la troisième saison de The Night Agent. Sur le tournage à Istanbul, il a partagé son enthousiasme : « L’énergie est bonne. Tout le monde est vraiment excité, donc c’est génial« . Il sera accompagné de Fola Evans-Akingbola, Ward Horton et Albert Jones, désormais promus au rang de personnages réguliers dans The Night Agent. Ces ajouts renforcent la dynamique de la série et promettent des interactions captivantes.

Un casting renforcé pour de nouveaux enjeux

De nouveaux visages rejoignent l’intrigue de la série télévisée The Night Agent, dont David Lyons, Jennifer Morrison, Stephen Moyer et Genesis Rodriguez, apportant des personnages inédits et des défis supplémentaires à l’histoire. Suraj Sharma fera quant à lui des apparitions récurrentes. Ce renouvellement du casting laisse entrevoir une saison riche en retournements de situation, où alliances et trahisons rythmeront les épisodes.

Une production ambitieuse menée par des experts

Aux commandes, Shawn Ryan reste épaulé par une équipe chevronnée, avec des producteurs tels que Marney Hochman, Seth Gordon et James Vanderbilt. Leur objectif : offrir une saison encore plus spectaculaire et immersive. Avec un mélange d’action, de suspense et de tensions politiques, The Night Agent de Netflix confirme son statut de thriller incontournable, prêt à captiver une nouvelle fois les spectateurs.