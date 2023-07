The Password Game va mettre à l'épreuve votre patience. Une nouvelle création totalement dingue du développeur Neal Agarwal.

On ne dit jamais non à un bon petit jeu. Cela permet de faire passer le temps, parfois de faire travailler ses méninges. C’est le cas aujourd’hui avec The Password Game. Si vous êtes sur Twitter, vous avez peut-être vu passer des tweets sur ce jeu. Un concept simple, mais diablement efficace, mais qui va mettre à l’épreuve votre créativité, votre patience et votre santé mentale.

The Password Game va mettre à l’épreuve votre patience

L’objectif de ce jeu est simple : il s’agit de créer un mot de passe qu’aucun hacker ne pourrait craquer et l’expérience commence de manière extrêmement simple : une seule et unique règle, “Votre mot de passe doit contenir au moins 5 caractères”. La règle numéro quatre, par contre, demande déjà que la somme de tous les chiffres de votre mot de passe soit égale à 25. Et petit à petit, règle après règle, les choses deviennent plus difficiles à gérer.

La règle sept vous fera intégrer un chiffre romain, mais la règle numéro neuf demande à avoir plusieurs chiffres romains qui, multipliés, sont égaux à 35. Le mot de passe doit même, à un moment, faire référence au Wordle du jeu et à la phase actuelle de la Lune écrite en emoji. Vous en voulez encore ? Une horloge fait son apparition sous la forme d’une chenille qu’il faut maintenir en vie. Certaines demandes sont totalement ésotériques que l’autocomplétion de Google a commencé à s’y adapter.

Une nouvelle création totalement dingue du développeur Neal Agarwal

Cette nouvelle création totalement dingue du développeur de génie Neal Agarwal lui vaut aujourd’hui d’être littéralement maudits par bon nombre de joueurs pour avoir osé imaginer un tel défi. Certains, cependant, sont arrivés à la fin du jeu. “Je n’arrive pas à croire que des gens aient réussi à aller au bout du Password Game”, écrivait-il sur Twitter. “L’esprit humain est tellement fort.” Attention, vous risquez fort de partir en croisade à la recherche du mot de passe ultime !