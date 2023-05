The New York Times dévoile une app mobile dédiée au journalisme audio. L'app NYT Audio propose tous les podcasts du journal et bien plus encore.

The New York Times a décidé d’accélérer sur le segment des podcasts. Le journal a annoncé tout récemment le lancement de sa très attendue application NYT Audio. Disponible au téléchargement uniquement sur iOS à l’heure actuelle, l’app regroupe tout le journalisme audio de la Gray Lady, y compris les podcasts de Athletic et Serial Productions, dans une seule et même interface.

The Times avait fait la première présentation de cette application mobile en 2021. À cette époque, le logiciel était présenté comme un moyen d’offrir davantage de liberté aux journalistes pour expérimenter des choses en dehors des limites imposées par des plateformes comme Spotify et Apple Podcasts. “C’est un tableau blanc pour toutes ces histoires audio que la salle de rédaction veut raconter, mais pour lesquelles elle n’avait, jusqu’à présent, pas de vitrine”, déclarait le rédacteur en chef adjoint du Times, Sam Dolnick, à Axios à ce moment-là.

En plus de proposer tout le catalogue de podcasts du journal, l’app NYT Audio proposera aussi du nouveau contenu, notamment de l’audio au format court dans lesquels les journalistes de The Times raconteront comment ils ont pu couvrir tel ou tel article. Les amateurs de cuisine pourront aussi suivre les conseils culinaires de la section Cuisine du journal.

Il vous faudra un abonnement News ou All Access pour accéder à l’application. La bonne nouvelle, c’est que des podcasts comme The Daily et The Coldest Case in Laramie n’ont pas prévu de quitter Spotify, Pocket Casts et les autres plateformes sur lesquels ils existent déjà.

Le lancement de l’app NYT Audio survient alors que de grandes entreprises qui avaient intensifié leurs efforts sur les podcasts pendant la pandémie réduisent aujourd’hui considérablement leurs investissements. Spotify, notamment, a mis fin à 11 podcasts originaux, y compris le très apprécié How to Save a Planet, à la fin de l’année dernière.