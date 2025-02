The Menu fait une entrée fracassante dans le top 10 de Netflix

Le thriller sombre The Menu du réalisateur Mark Mylod est une véritable délectation psychologique qui vous tiendra en haleine de bout en bout.

Tl;dr The Menu est dans le top 10 de Netflix.

Avec Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes et Nicholas Hoult, le film offre une expérience culinaire sinistre.

The Menu est célèbre pour sa tension, son intrigue et sa performance impressionnante.

Un plat mémorable sur Netflix

Si vous êtes à la recherche d’un film qui vous tient en haleine tout en vous offrant des frissons intensément tordus, « The Menu » est exactement ce qu’il vous faut. Ce thriller psychologique sombre s’est récemment hissé dans le top 10 de Netflix après son arrivée le 29 janvier sur la plateforme.

Un casting trois étoiles

Le film met en vedette Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes et Nicholas Hoult dans les trois rôles principaux. « The Menu » vous emmène dans une expérience gastronomique exclusive sur une île isolée, où la nourriture est exquise, mais avec une sinistre touche. C’est plus un jeu d’échecs psychologique qu’un simple repas, avec une tension qui monte sous chaque plat parfaitement dressé.

Netflix a l’habitude de sortir discrètement des films inattendus en dehors de sa programmation mensuelle habituelle, et cette fois, « The Menu » s’est glissé dans l’assiette de tout le monde. Maintenant qu’il est dans le top 10, il est clair que les spectateurs apprécient ce thriller sombre. Si vous êtes à la recherche de votre prochain film pour le week-end, voici tout ce qu’il faut savoir sur « The Menu » maintenant qu’il est sur Netflix.

Un voyage culinaire inquiétant

Le film suit un groupe de convives d’élite qui se rendent à Hawthorne, un restaurant gastronomique exclusif sur une île isolée, dirigé par le chef de renommée mondiale Julian Slowik (Fiennes). Chaque invité a payé une somme exorbitante pour un menu de dégustation unique dans une vie.

Parmi les invités se trouve Margot (Anya Taylor-Joy), la compagne de Tyler (Nicholas Hoult), qui n’était pas censée être là à l’origine. Contrairement aux autres (critiques gastronomiques, technophiles, célébrités sur le déclin), Margot ne fait pas partie de ce monde de snobisme alimentaire obsessionnel. Alors que la nuit se déroule, il devient clair que les invités ne sont pas là uniquement pour manger. C’est un postulat effrayant, mais qui fonctionne à merveille grâce à la tension, un élément que le réalisateur Mark Mylod maintient parfaitement tout au long du film.

Une expérience cinématographique saisissante

Le film réussit à créer une atmosphère de tension sans recourir aux jump scares classiques du cinéma d’horreur. Au lieu de cela, il vous donne l’impression d’être coincé à la table avec ces personnages. C’est pourquoi Margot devient le personnage le plus relatable du film, car elle est plongée dans une situation incroyablement étrange.

The Menu est donc un choix solide pour votre prochaine session Netflix, un film qui mérite d’être dans le top 10. Il peut vous donner faim, mais il pourrait aussi vous dégoûter de certains aliments pendant un certain temps…