The Map of Tiny Perfect Things : le film romantique parfait pour la Saint-Valentin

Amazon Prime Video propose actuellement l'un des films romantiques les plus méconnus, mais idéal pour la Saint-Valentin.

Il offre une romance rafraîchissante avec une touche de science-fiction.

Disponible en streaming gratuit sur Amazon Prime Video.

Un film romantique hors du commun

La Saint-Valentin approche à grands pas et, comme moi, vous êtes probablement déjà dans l’ambiance pour une bonne dose de romance. Quelle que soit la façon dont vous comptez célébrer, qu’il s’agisse d’un moment en couple, d’une soirée entre amis ou d’un moment de solitude, il existe une pléthore de films romantiques pour vous mettre dans l’esprit de la Saint-Valentin.

Un film qui mérite certainement plus d’attention est « The Map of Tiny Perfect Things », et il est disponible en streaming gratuit sur Prime Video en ce moment.

Une romance rafraîchissante

Ce film est souvent négligé dans le genre de la romance, beaucoup préférant les classiques comme « The Notebook » ou même « Titanic » (et pour de bonnes raisons). Mais après avoir visionné « The Map of Tiny Perfect Things » à plusieurs reprises, j’ai réalisé que c’est l’un de ces rares joyaux qui ne cesse de vous surprendre. La connexion entre les personnages principaux est si authentique, et l’histoire elle-même semble être une bouffée d’air frais dans un genre si saturé.

Une intrigue captivante

« The Map of Tiny Perfect Things » suit Mark (Kyle Allen), qui se retrouve coincé dans une boucle temporelle, revivant le même jour encore et encore. Il s’y est habitué, utilisant même sa connaissance du jour répété à son avantage. Cependant, sa routine est perturbée lorsqu’il rencontre Margaret (Kathryn Newton), une fille qui est également consciente de la boucle.

Alors qu’ils se rapprochent grâce à leur expérience partagée, ils se lancent dans une mission pour trouver et documenter toutes les « petites choses parfaites » qui se produisent tout au long de la journée – de petits moments magnifiques qui passent souvent inaperçus. En chemin, Mark commence à développer des sentiments pour Margaret, mais il réalise rapidement qu’elle lui cache quelque chose.

Une belle surprise

« The Map of Tiny Perfect Things » est le genre de film qui vous surprend. Au premier abord, il peut sembler n’être qu’une autre histoire de boucle temporelle (nous en avons eu beaucoup), mais il devient rapidement quelque chose de bien plus significatif. La chimie entre les deux protagonistes, Margaret (Newton) et Mark (Allen), est incroyablement attachante et fait de ce film un véritable plaisir à regarder.

Le film offre un tournant surprenant vers la fin, et il est préférable de passer les spoilers ici pour que vous puissiez vivre pleinement l’impact émotionnel. The Map of Tiny Perfect Things vous fera certainement passer par toutes les émotions, comme le devrait une bonne romance. Même s’il n’est peut-être pas le meilleur film romantique existant et qu’il en existe de plus puissants, il vaut vraiment la peine d’être regardé si vous êtes amateur de belles histoires.

