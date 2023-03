The Lords of the Fallen : un monde fantastique et sombre influencé par FromSoftware

Le reboot de Lords of the Fallen montre ses qualités techniques et artistiques avec le moteur graphique Unreal Engine 5.

Mille ans après les événements de la licence originale créée par CI Games et Deck13 Interactive pour Focus Entertainment, The Lords of the Fallen du studio HexWorks entraînera les joueurs dans un nouveau voyage épique à travers un vaste monde qui baigne dans la dark fantasy. À l’origine de l’existence de cette terre sombre se trouve la division entre un royaume vivant et un royaume mort. Les joueurs voyageront entre ces deux mondes, chacun présentant des chemins, des quêtes secondaires, des PNJ, des ennemis et des trésors uniques qui garantiront une aventure RPG inoubliable.

Un trailer pour The Lords of the Fallen

The Lords of the Fallen sortira dans le courant de l’année sur sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam).

Du gameplay pour The Lords of the Fallen

Cezar Virtosu, directeur créatif chez HexWorks, a déclaré :

En nous concentrant exclusivement sur les plateformes de nouvelle génération, nous pouvons présenter notre vision de la dark fantasy de manière détaillée et à grande échelle.

The Lords of the Fallen est optimisé pour l’Unreal Engine 5

Lors de la keynote State of Unreal d’Epic Games à la GDC 2023, CI Games a révélé une démo technique Unreal pour The Lords of the Fallen. HexWorks a souhaité emmener les joueurs sur le pont Skyrest – l’un des premiers lieux du jeu – afin de montrer quelques-unes des façons impressionnantes dont les technologies de pointe du moteur graphique Unreal Engine 5 ont permis de concrétiser leur vision ambitieuse pour leur action-RPG dark-fantasy.

La vidéo présente les options complexes de personnalisation des personnages de The Lords of the Fallen, en montrant comment HexWorks a combiné des scans 3D de personnes réelles avec la technologie UE5, afin que les joueurs puissent créer un personnage vraiment unique. La démo technique montre également comment l’équipe a réussi à éclairer les environnements complexes de TLOTF en temps réel grâce au Lumen GI d’Unreal et comment l’étonnante mécanique du jeu, qui consiste à voyager entre deux mondes, est possible grâce à l’ensemble d’outils personnalisés que le studio HexWorks a développé avec l’UE5.