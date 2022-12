The Guardian victime d’une cyberattaque ransomware ?

The Guardian victime d'une cyberattaque de grande ampleur. Fort heureusement, les opérations n'ont pas été trop affectées.

Les grands groupes d’informations, journaux, chaînes de TV et autre, sont des cibles de premier choix pour les hackers et il semblerait que The Guardian soit le dernier en date à avoir été victime d’une telle attaque. Un “incident IT sérieux” a touché le journal il y a quelques jours.

“Nous pensons qu’il s’agit d’une attaque de type ransomware, mais nous envisageons encore toutes les possibilités”, déclaraient la rédactrice en chef et direct Katharine Viner et la directrice générale du Guardian Media Group Anna Bateson aux employés dans une note interne. “Nos équipes techniques ont travaillé d’arrache-pied pour gérer tous les aspects de cet incident, avec la grande majorité de nos équipes qui a pu travailler depuis chez elle, comme nous l’avons fait pendant la pandémie.”

Fort heureusement, les opérations n’ont pas été trop affectées

Certaines des infrastructures techniques de The Guardian et autres “services non visibles” ont été impactés, selon le journal. On a demandé aux employés de travailler de chez eux les jours qui ont suivi l’incident. The Guardian a tout de même pu publier ses articles sur son site web et ses applications et les cadres ont pu publier les éditions papier.

D’autres journaux ont souffert d’attaques informatiques ces derniers mois. Fast Company a par exemple été contraint de débrancher tout son site pendant huit jours après qu’une cyberattaque a permis à des hackers de déclencher des notifications push obscènes via Apple News. The New York Post, quant à lui, affirmait en octobre qu’un employé malintentionné avait pris le contrôle de son site et des comptes Twitter pour publier des posts racistes et sexistes.