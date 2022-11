The Game Awards 2022 : les nombreux nominés sont connus

Le producteur canadien Geoff Keighley a dévoilé une liste impressionnante avec pas moins d'une centaine de nommés pour la grande cérémonie de remise de prix du jeu vidéo.

La célèbre soirée de récompenses annuelle The Game Awards (anciennement Spike Video Game Awards et VGX), qui distingue une sélection de jeux vidéo sortis tout au long de l’année, sera de retour pour une huitième édition avec notamment la présence d’un public, uniquement des professionnels et personnalités de l’industrie vidéoludique, après une année où la crise sanitaire aura conduit de nombreux événements à se dérouler exclusivement en ligne. Comme chaque année, la cérémonie des Game Awards de Geoff Keighley sera diffusée en 4K dans le monde entier via de nombreux services et réseaux sociaux comme Youtube, Twitter, Facebook, Steam, Xbox Live, PlayStation Store, Mixer, Twitch ou encore Caffeine.

Les nominés aux The Game Awards 2022

Jeu de l’Année

A Plague Tale : Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Meilleure réalisation :

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

Meilleure narration

A Plague Tale : Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Meilleure direction artistique

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Meilleure bande originale

A Plague Tale : Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Metal : Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

Meilleur design audio

Call of Duty : Modern Warfare II

Elden Ring

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Meilleure performance

Ashly Burch (Horizon Forbidden West)

Charlotte McBurney (A Plague Tale : Requiem)

Christopher Judge (God of War Ragnarök)

Manon Gage (Immortality)

Sunny Suljic (God of War Ragnarök)

Jeu le plus impactant

A Memoir Blue

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling : Extinction is Forever

Hindsight

I Was a Teenage Exocolonist

Meilleur jeu en constante évolution

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Meilleur jeu indépendant

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

Tunic

Meilleur jeu mobile

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

Marvel Snap

Tower of Fantasy

Meilleur support communautaire

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

Innovation dans l’accessibilité

As Dusk Falls

God of War Ragnarök

Return to Monkey Island

The Last of Us Remake

The Quarry

Meilleur jeu en VR/AR :

After the Fall

Among Us VR

Bonelab

Moss : Book II

Red Matter 2

Meilleur jeu d’action

Bayonetta 3

Call of Duty : Modern Warfare II

Neon White

Sifu

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge

Meilleur jeu d’action et d’aventure

A Plague Tale : Requiem

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Tunic

Meilleur jeu de rôle

Elden Ring

Live A Live

Pokémon Legends : Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Meilleur jeu de combat

DNF Duel

JoJo’s Bizarre Adventure : All Star Battle R

The King of Fighters XV

MultiVersus

Sifu

Meilleur jeu familial

Kirby and the Forgotten Land

LEGO Star Wars : The Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Meilleur jeu de simulation/stratégie

Dune : Spice Wars

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Total War : Warhammer III

Two Point Campus

Victoria 3

Meilleur jeu de sport/course

F1 22

FIFA 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

OlliOlli World

Meilleur jeu multijoueur

Call of Duty : Modern Warfare II

MultiVersus

Overwatch 2

Splatoon 3

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder’s Revenge

Créateur de contenu de l’année

Karl Jacobs

Ludwig

Nibellion

Nobru

QTCinderella

Meilleur premier jeu indépendant

Neon White

Norco

Stray

Tunic

Vampire Survivors

Meilleure adaptation

Arcane : League of Legends

Cyberpunk : Edgerunners

The Cuphead Show!

Sonic the Hedgehog 2

Uncharted

Jeu le plus attendu

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4 Remake

Starfield

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleur jeu eSport

Counter-Strike : Global Offensive

DOTA 2

League of Legends

Rocket League

Valorant

Meilleur joueur professionnel eSport

Jeong “Chovy” Ji-hoon (Gen.G, League of Legends)

Lee “Faker” Sang-hyeok (T1, League of Legends)

Finn “karrigan” Andersen ( (FaZe Clan, Counter-Strike : Global Offensive)

Oleksandr “s1mple” Kostyliev (Natus Vincere, Counter-Strike : Global Offensive)

Jacob “Yay” Whiteaker (Cloud9, Valorant)

Meilleure équipe eSport

DarkZero Esports (Apex Legends)

FaZe Clan (Counter-Strike : Global Offensive)

Gen.G (League of Legends)

LA Thieves (Call of Duty)

LOUD (Valorant)

Meilleur coach eSport

Andrii “B1ad3” Horodenskyi (Natus Vincere, Counter-Strike : Global Offensive)

Matheus “bzkA” Tarasconi (LOUD, Valorant)

Erik “d00mbr0s” Sandgren (FPX, Valorant)

Robert “RobbaN” Dahlström (FaZe Clan, Counter-Strike : Global Offensive)

Go “Score” Dong-bin (Gen.G, League of Legends)

Meilleur évènement eSport

EVO 2022

League of Legends World Championship 2022

PGL Major Antwerp 2022

The 2022 Mid-Season Invitational

Valorant Champions 2022