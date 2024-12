The Big Bang Theory : une annonce créative majeure pour le nouveau spin-off

Brian Posehn, Lauren Lapkus et Kevin Sussman seront dans le nouveau spin-off de The Big Bang Theory.

Tl;dr Un troisième spin-off de The Big Bang Theory est en préparation.

Les acteurs originaux Brian Posehn, Lauren Lapkus et Kevin Sussman seront dans le casting.

La série serait centrée autour d’un magasin de comics.

Une nouvelle série dérivée de The Big Bang Theory

The Big Bang Theory s’apprête à donner naissance à un troisième spin-off. Bien que le projet reste en grande partie confidentiel, certaines informations ont déjà filtré. En tête d’affiche, on retrouvera des stars de la série originale : Brian Posehn, Lauren Lapkus et Kevin Sussman. Le co-créateur de la série, Chuck Lorre, sera également de la partie.

Une équipe créative déjà constituée

Le rapport de Deadline a révélé l’ensemble de l’équipe créative du spin-off. Elle comprend Chuck Lorre, Bill Prady, co-créateur de « The Big Bang Theory », et Zak Penn, scénariste de « The Avengers » et « Free Guy ». Tous trois coécriront le scénario et produiront la série, dont l’annonce officielle par Warner Bros. TV ou Max est encore attendue.

Un magasin de comics au centre de l’intrigue

La série devrait s’articuler autour d’un magasin de comics, ce qui serait une première pour Zak Penn, malgré son expérience dans le genre (Avengers, X-Men, Alphas). Ce magasin de comics est celui de Stuart Bloom, et comme Sussman reprendra son rôle dans la nouvelle série, on suppose que son magasin sera l’un des éléments centraux du show.

Cela expliquerait facilement l’implication de Stuart et Denise dans l’émission, Stuart étant le propriétaire du magasin de bandes dessinées et Denise, jouée par Lapkus, en étant la directrice adjointe. Les fans sont impatients de voir ce qui va se passer avec le magasin et comment Stuart et Denise vont évoluer en tant que couple.

Le rôle de Bert dans la série

Quant à Brian Posehn, il reprendra son rôle de l’adorable géologue Bert Kibbler. Son personnage, dans la série originale, interagissait principalement avec le casting principal sur leur lieu de travail. N’étant pas dans le cercle de travail de Stuart et Denise, il est probable que Bert devienne un client du magasin pour relier le trio principal.

Ce spin-off sans titre est le quatrième produit par la franchise après la fin de sa 12ᵉ saison en 2019. Cela comprend la populaire série préquelle Young Sheldon qui a terminé sa course à sept saisons plus tôt cette année. Le troisième spin-off, « Georgie & Mandy’s First Marriage », est actuellement diffusé.