The Beekeeper : encore de l’action décomplexée pour Jason Statham

Le comédien britannique Jason Statham est la vedette du nouveau film de David Ayer.

Réalisé par David Ayer (Street Kings, Suicide Squad, Bright) et écrit par Kurt Wimmer (Ultraviolet, Salt, Expend4bles) pour Amazon MGM Studios et Miramax, le film The Beekeeper suit un ancien agent d’une puissante organisation clandestine connue sous le nom de “Beekeepers”. Ce dernier s’attaque seul à une sinistre organisation coupable d’avoir fait du tort à un ami au cours d’une série d’affrontements violents qui finissent par avoir des répercussions considérables à l’échelle nationale.

Un trailer pour The Beekeeper

The Beekeeper sortira le 12 janvier 2024 au cinéma. Le casting est composé de Jason Statham, Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver, Phylicia Rashad et Jeremy Irons.

A noter que le film est produit par Bill Block, Jason Statham, David Ayer, Chris Long et Kurt Wimmer de Cedar Park Studios. Andrew Golov, Thom Zadra et Mark Birmingham sont les producteurs exécutifs. MGM, filiale du géant Amazon, a obtenu les droits de distribution de The Beekeeper après que le projet ait été présenté à Cannes en 2022, avec l’intention d’en faire une franchise. Il s’agit d’une nouvelle collaboration entre MGM, Miramax et Jason Statham après leur partenariat sur Wrath of Man.