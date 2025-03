The Accountant 2 : une suite réussie avec Ben Affleck et Jon Bernthal ?

L'alliance entre Ben Affleck et Jon Bernthal donne naissance à une suite puissante et prometteuse.

Un retour sur grand écran très attendu

Après une attente de près d’une décennie, la suite du film The Accountant fait son retour sur grand écran. Ben Affleck et Jon Bernthal sont de nouveau au cœur de l’action dans The Accountant 2, un film qui, selon les premières réactions, surpasserait son prédécesseur.

L’intrigue de The Accountant 2

Dans cette suite, réalisée par Gavin O’Connor, Christian Wolff (Affleck) et Brax (Bernthal), deux frères séparés par des circonstances malheureuses, unissent leurs forces pour aider l’agent Medina à résoudre une nouvelle énigme : qui a tué Ray King ? Leur enquête, qui attire l’attention de certains des tueurs les plus impitoyables du monde, mène à une série de rebondissements et de révélations surprenantes.

Des critiques positives

Les critiques semblent être en faveur de ce nouveau chapitre. Le film a été présenté en première au festival SXSW et les premières critiques sont plutôt positives. Deadline a déclaré : « Bien que les suites surpassent rarement l’original, The Accountant 2 de Gavin O’Connor est une agréable surprise« . Quant à The Hollywood Reporter, il a souligné la relation entre les deux frères, qui fait de ce thriller une « comédie fraternelle. »

Un duo d’acteurs de talent

Ben Affleck et Jon Bernthal sont les véritables atouts de The Accountant 2. Leur performance est saluée par la critique qui met en avant leur alchimie à l’écran. Leur interprétation des deux frères, aux caractères bien distincts mais complémentaires, est au cœur du succès du film.

Un succès annoncé

The Accountant 2, qui met également en vedette Cynthia Addai-Robinson, Robert Morgan, Daniella Pineda, Allison Robertson, et J.K. Simmons, est attendu dans les salles de cinéma le 25 avril 2025. Au vu des premières réactions, le film semble promis à un beau succès.