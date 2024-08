Turtle Beach a repris le logiciel de Roccat : Swarm. La version 2 est totalement brandé Turtle Beach et on va retrouver de manière très claire comment profiter des fonctionnalités du clavier. On va avoir 3 niveaux : fonction analogique, configuration des touches, et enfin le RGB !

Sur le premier écran, on va pouvoir modifier la course d’activation des touches, soit de manière globale avec le mode « primary/fn » ou alors touche par touche sur les autres modes. Une option permet également de tester et de voir quand on déclenche la touche. C’est très visuel et cela permet de se rendre compte des possibilités du clavier. On peut également attribuer 3 fonctions sur la même touche en définissant des pas d’activations différents. Un effleurement permet de marcher tandis qu’un appui profond va faire courir notre personnage. Il faut le voir comme vos touches sont des gâchettes à plusieurs niveaux d’activation.



Dans la seconde partie, on va pouvoir configurer les touches. Turtle Beach ne nous laisse pas tout seul et on retrouvera des catégories pour s’y retrouver facilement. Un onglet macro permet même de retrouver des macros dédiées selon les jeux référencés par le constructeur. C’est pratique !



Enfin, que ne serait pas un clavier gamer sans son RGB ? Malheureusement Turtle Beach n’a pas d’intégration comme peut l’avoir Razer avec son Chroma chez les éditeurs de jeux. On va donc avoir quelques effets et puis bien évidemment la personnalisation par touche. On pourra également avoir des effets dédiés sur les touches avec le Hall effect activé.



Le logiciel est vraiment bien conçu, les informations disponibles sont claires et visuelles.