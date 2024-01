La gamme Huntsman se veut dédier à l’eSport et aux performances, il s’agit de la vitrine du constructeur en termes de savoir-faire. Décliné en trois versions, nous avons testé ici la version Pro qui est un clavier complet avec le pad numérique. On retrouve un repose poignets en similicuir ainsi qu’un châssis en aluminium. La nouveauté se cache sous les touches : les switch optiques analogiques sont désormais réglables. Cela signifie que vous aller pouvoir gérer le niveau d’activation entre 0,1 et 4 mm sur chaque touche. La pression d’activation reste à 40 g. Sur les jeux, cela va vous permettre de simplement effleurer la touche pour l’activer tout comme vous pourrez aussi vouloir l’enfoncer pour déclencher son activation. De même, il ne sera pas nécessaire de relâcher complétement la pression pour que la touche puisse être à nouveau utilisée.

Pour compléter le clavier, on va retrouver également 4 touches dédiées au multimédia, à la barre Xbox et Bureau mais également pour modifier la course d’activation sans devoir passer par Synapse dont on parlera juste après. Ses touches sont en PBT double injection de quoi les rendre plus résistantes et vos touches ne deviendront pas brillantes avec le temps comme sur celles en ABS.

Reste le prix sur le fleuron de Razer, le Huntsman V3 Pro est vendu 289,99 euros.