Centre névralgique de Turtle Beach et de ses périphériques, Swarm II est le logiciel indispensable pour tirer le meilleur de la Burst II Air. On va pouvoir modifier jusqu’à 5 paliers pour le DPI par saut de 50. On pourra donc descendre jusqu’à 50 DPI et monter à 26 000 ! On pourra modifier le polling rate qui est malheureusement limité à 1000 Hz et on aura d’autres options sur le temps de réponse des clics ou le calibrage de la surface afin de bénéficier d’une bonne précision.

Enfin, on pourra modifier les 6 touches de la souris ou en attribuer des supplémentaires via le Easy Shift (ou mettre des macros dessus). Le logiciel est beau et facile à comprendre, c’est top.