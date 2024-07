Premier passage pour la cartographie et hop le robot se balade sans aspiration afin de trouver les pièces de votre appartement/maison. Une fois terminé, on peut s’amuser à redéfinir les zones au besoin.

Le Qrevo S avec sa brosse anti-enchevêtrements en caoutchouc évite les pièges classiques avec les poils qui s’emmêlent et qui oblige au bout d’un moment à devoir la retirer pour retrouver une aspiration correcte des poussières et des cheveux. L’aspiration de 7000 Pa est plutôt correcte et permet de rester à des niveaux de bruits supportable. Lors du passage sur un tapis, l’aspiration va être boostée et les serpillières vont se relever de 10 mm afin de ne pas le mouiller.

Sur la fonction de lavage, les serpillières font faire 200 tours par minute et on pourra définir plusieurs niveaux de débit d’eau afin de laver correctement le sol. Le robot a fait ses aller-retours pour se recharger et les nettoyer et ainsi le lavage et aspiration de l’appartement a pris environ 40min pour faire 30m².

Le vidage dans la station s’est bien déroulé également et par la suite, j’ai vu que les serpillières faisaient une rotation toutes les 15min afin d’avoir un séchage uniforme, en plus de leur surélévation durant ce process qui dure 3h environ.