Argument de vente, le Redmagic 10 Pro profite du meilleur processeur pour le jeu vidéo ainsi que de 24 Go de mémoire vive pour ne pas être pris au dépourvu. Il est accompagné d’un processeur auxiliaire le RedCore 3 Pro afin de décharger le processeur des tâches annexes.

Sur l’interface, on va pouvoir profiter d’améliorations via l’intelligence artificielle, mais aussi contrôler la puissance du CPU, activer le RGB ainsi que le ventilateur et changer le taux de rafraichissement de l’écran. C’est aussi via cette interface qu’on pourra configurer les gâchettes, un vrai plus pour les jeux quand on ne possède de manette. L’interface se bonifie avec le temps et les problèmes de traductions ont disparu. On pourra caster l’écran de notre smartphone sur un écran d’ordinateur et c’est très rapide et sans latence !

Là où des constructeurs proposent des apps gaming avec quelques raccourcis, Redmagic fait le choix de le dédier avec un bouton et des fonctionnalités poussées. On peut très bien s’en passer, mais il sera dommage de ne pas en profiter.