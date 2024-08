Fin 2021, Razer nous proposait la Wolverine V2 et la V2 Pro exclusive à la PS5 (que nous avions testée ici). Cette année, le constructeur aux 3 serpents propose le modèle V3 Pro sur Xbox et PC. On va retrouver quelques améliorations et rajouts ainsi qu’un prix « plus » accessible puisqu’on passe de 299,99 à 229,99€. En même temps que l’annonce de la manette, Razer a dévoilé la Wolverine V3 Tournament Edition dont on parlera en conclusion et qui sortira en Q3 2024.

Pour comparer, le RGB est devenu plus timide puisque maintenant seul le logo Razer sera mis en lumière. Les gâchettes à l’arrière ont aussi évolué et tombent sous les majeurs et annulaires de chaque main. On conserve les 2 sliders pour choisir la course de ses gâchettes (le Razer Pro HyperTriggers) afin de passer d’un enclenchement classique à un quasi instantané. L’application dédiée à cette manette est maintenant sur Xbox et PC uniquement.

Sur le reste des caractéristiques Razer indique :

Compatibilité Xbox Series X/S et PC (Windows 10 ou 11)

4 palettes et 2 boutons supplémentaires sur le haut de la manette

Les boutons mecha-tactiles et une croix directionnelle à 8 directions

Les gâchettes avec Razer Pro HyperTriggers

Les joysticks avec effet Hall

Un port jack 3.5 mm

Un polling rate de 1000 Hz en filaire sur PC

Les vibrations avec le système Razer Sensa Haptic et des vibrations sur les gâchettes

Dongle WiFi 2,4 GHz

Câble USB de 3 m

Pochette de rangement avec 2 sticks supplémentaires

Prix : 229,99€

Dans la boite, on va retrouver la pochette dur de rangement qui reprend la forme de la manette avec le logo Razer avec son câble USB de 3 mètres. En l’ouvrant, on a 2 sticks différents, l’un est plus haut que celui de base alors que le second est convexe et plus court. Enfin on a le dongle, obligatoire pour jouer en sans-fil.



Sur l’avant de la manette, on va retrouver les boutons classiques des manettes Xbox, mais un bouton « Fonction » a été rajouté et est représenté avec un petit « o ». Les raccourcis avec ce bouton serviront exclusivement au volume, au RGB de la manette ainsi qu’à l’intensité des vibrations. Il faudra bien conserver le manuel pour connaitre les différents raccourcis…