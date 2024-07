Le Razer BlackWidow V4 Pro est un clavier plein format avec des subtilités en plus. C’est assez perturbant au début cette ligne supplémentaire à gauche avec molette et 5 touches macros (ainsi que les touches sur la tranche) :

La molette à gauche est un des arguments de vente de ce clavier. Elle est multifonction et on pourra modifier la luminosité du rétroéclairage, zoomer, naviguer entre ses applications etc. C’est dommage de ne pas proposer de tutoriel pour prendre en main ces fonctionnalités dans Synapse et qui gagnerait donc à s’utiliser. Heureusement, on a une notification en bas à droite de l’écran pour savoir le mode sélectionné sur la molette. Sur la tranche et par défaut, les 3 boutons vont ouvrir l’outil de capture d’écran, la Xbox Game Bar et les bureaux. C’est super personnalisable, mais il faudra passer du temps dessus, sans tutoriel ni aide, pour profiter de ces fonctionnalités supplémentaires.

Sur le côté droit, la molette géante et les 4 boutons dessous, serviront au multimédia :

Enfin, le repose-poignet RGB est enfin de bonne qualité ! Il est rembourré contrairement à celui du Huntsman V3 Pro, l’attache magnétique lui permet d’être toujours centré et que les pins s’alignent pour l’alimentation en RGB. Il ne s’enfonce pas quand on s’appuie dessus et je pense qu’il tiendra dans le temps. Passons aux touches maintenant !

Le BlackWidow V4 Pro propose une version avec les switches verts clicky et les jaunes linéaires qui datent un peu maintenant… On va avoir des touches en double injection ABS qui, au prix du clavier, auraient méritées d’être en PBT afin de durer encore plus longtemps. Cependant, à la frappe, j’ai apprécié le côté plus discret du clavier grâce à la mousse déjà intégrée dans le clavier et aux switches relativement discrets. C’est du linéaire et malheureusement on ne pourra pas modifier la course d’activation. Par contre, en jeu et sur de la bureautique, pas de faux appuis sur des touches et on garde une bonne précision, c’est tout ce qu’on demande ! Si vous aviez l’habitude des plus petits claviers, il faudra un petit temps d’adaptation pour retrouver ses marques.