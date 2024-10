On revient à des casques plus simples et moins chers. Le Razer Barracuda X Chroma est disponible pour 139,99€. Il se veut moins trancher dans le design que d’autres afin de pouvoir être utilisé à la fois pour du gaming, mais également en déplacement. Le casque profite d’une double connexion 2,4 GHz et Bluetooth et le changement s’effectue immédiatement lors d’un appel.

Caractéristiques techniques :

Haut-parleurs : Razer TriForce 40 mm

RGB : 6 zones

Micro : oui détachable

Connectivité : 2,4 GHz et Bluetooth 5.3

Batterie : 70 h sans Chroma et 30h en double connexion avec Chroma

Poids : 285 g

Prix : 139,99 €

Sur le casque, on va retrouver 3 boutons : le premier permet de changer le profil audio, le second pour allumer/éteindre et changer de type de connexion, enfin le dernier permet de mute le micro. On a également une roue crantée pour la gestion du volume.



Sur les accessoires, on va avoir une pochette assez peu quali par rapport à ce qu’on connait chez Razer, le dongle en USB C avec son adaptateur, et cela a le mérite d’être dit, le câble USB C vers C en 60 W ! Le micro est détachable et se branche en jack 3.5 mm sur le casque.