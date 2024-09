Sur les mesures, la montre de Huawei s’améliore encore et propose toujours d’options ! On pourra ainsi faire un ECG et mesurer la souplesse des artères, en plus du classique rythme cardiaque. Le constructeur ne s’improvise pas médecin et au premier lancement, il faudra valider pour chaque option que nous sommes bien conscient que ce n’est pas un dispositif médical. Comparé à ma Samsung Galaxy Watch 5, les données sont très similaires et l’avantage ici concernant l’ECG, je n’avais pas besoin d’effectuer une calibration avec un autre appareil pour l’avoir. Par contre, mon téléphone en mode sombre, c’était la seule option à apparaitre en mode clair.

Sur la partie sommeil, on gagne également le suivant de la respiration et le suivi des ronflements. La montre fait le suivi automatiquement, mais il faudra quand même manuellement activer l’option « mode sommeil » afin de ne pas être ébloui par l’écran si vous bougez trop. On pourra également faire jouer des sons comme des bruits blanc afin de s’endormir plus facilement. Le suivi propose toujours une analyse qui permet de comprendre un peu mieux comme fonctionne le sommeil et comment mieux dormir. On apprécie !



En prenant en compte les mesures de ma montre Samsung et celle de Huawei, j’ai eu quelques légères différences qui sont à l’avantage de Huawei. Mon sommeil a été mieux suivi par exemple et sur le rythme cardiaque, les 2 étaient à 1 ou 3 BPM d’écart à chaque fois. Tandis que sur l’autonomie, la montre fait presque aussi bien que la GT 4 ! On est sur 10 à 14 jours, selon les options que vous allez activer en plus. La recharge s’effectue elle en un peu plus d’une heure et demi via le socle fourni avec la montre.