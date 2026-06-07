Test HONOR MagicBook 16 2026

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Par Hadrien Miche publié le 7 juin 2026 à 10h00.
Tech
HONOR MagicBook 16 (2026)
8 /10

Notes

  • Design & fabrication
    9
  • Ecran
    7
  • Connectique
    7
  • Autonomie
    8

Avantages

  • Format 16 pouces confortable pour travailler
  • Très bonne autonomie
  • Clavier complet avec pavé numérique

Inconvénients

  • Définition de l'écran trop limité pour les usages créatifs
  • Pas de GPU dédié pour le jeu ou le montage

Avec le MagicBook 16 2026, HONOR revient sur un segment très demandé : celui du PC portable grand format, pensé pour travailler confortablement sans forcément basculer dans l’univers des machines gaming ou créatives hors de prix. Sur le papier, cette version française mise sur un châssis métallique, un écran 16 pouces, une grosse batterie de 80 Wh et le nouveau processeur Intel Core Ultra 5 325. Une configuration moderne, donc, mais qui demande à être jugée pour ce qu’elle est vraiment : un PC de productivité, pas une station de travail ni une machine pensée pour jouer.

Design & Présentation

Le HONOR MagicBook 16 2026 ne cherche pas à impressionner par un design tape-à-l’œil. Il joue plutôt la carte de la sobriété, avec un châssis métallique gris, des lignes simples et une finition sérieuse. À 1,64 kg pour 15,9 mm d’épaisseur, il reste raisonnable pour un 16 pouces. Ce n’est évidemment pas un ultraportable que l’on oublie dans un sac, mais il conserve une vraie logique nomade.

Le format est surtout intéressant pour ceux qui veulent un grand écran sans forcément passer sur un PC encombrant. Le capot et la base donnent une bonne impression de robustesse, et HONOR insiste beaucoup sur la fiabilité, avec des certifications SGS et MIL-STD-810H.

Le clavier est l’un des bons points de la machine. On a un capteur d’empreinte sur le bouton Power. On profite d’un vrai pavé numérique, pratique pour Excel, la comptabilité ou les longues saisies, et d’un grand pavé tactile de 124 x 80 mm. Le clavier résiste même aux liquides !

Fiche technique :

  • Écran : LCD 16 pouces, format 16:10 (1920 x 1200 pixels) luminosité 300 nits
  • Processeur : Intel Core Ultra 5 325
  • RAM : 16 Go LPDDR5x
  • Stockage : jusqu’à 1 To SSD
  • Batterie : 80 Wh
  • Charge : 65 W, 50 % en 30 minutes selon HONOR
  • Charge inversée : jusqu’à 60 W PPS
  • Connectique : 2 USB-C 3.2 Gen 2, 2 USB-A, HDMI 2.1 TMDS, jack 3,5 mm
  • Clavier : AZERTY pleine taille avec pavé numérique
  • Pavé tactile : 124 x 80 mm
  • Poids : 1,64 kg
  • Épaisseur : 15,9 mm
  • Système : Windows 11 Home
  • Prix : 1199€

Le MagicBook 16 2026 propose deux ports USB-C 3.2 Gen 2, deux USB-A, une sortie HDMI 2.1 TMDS et une prise jack. Pour un PC de travail, c’est plutôt pratique : on peut brancher une souris, un écran, un disque externe ou un casque sans forcément sortir un hub. En revanche, l’absence de connectique plus haut de gamme pourra frustrer certains utilisateurs. Ce n’est pas bloquant pour l’usage bureautique, mais à ce niveau de prix, on pouvait attendre un peu plus.

HONOR MagicBook 16

HONOR MagicBook 16ADN

Écran : confortable, mais pas taillé pour les créatifs

L’écran 16 pouces est l’un des principaux arguments de ce MagicBook. Le format 16:10 apporte plus de hauteur qu’un écran 16:9 classique, ce qui se ressent immédiatement en bureautique, en navigation web ou dans les documents longs. Pour travailler, lire, écrire ou afficher deux fenêtres côte à côte, c’est confortable.

HONOR met aussi en avant plusieurs fonctions de confort visuel : Dynamic Dimming, mode eBook, réduction de la lumière bleue et certification TÜV Rheinland sans scintillement. Ces fonctions ne remplacent pas une bonne luminosité ambiante ou de bonnes habitudes de travail, mais elles collent bien à l’usage visé : de longues sessions de productivité.

En revanche, la dalle montre vite ses limites. La définition de 1920 x 1200 pixels reste correcte sur 16 pouces, mais elle n’a rien d’exceptionnel en 2026. Surtout, la luminosité de 300 nits et la couverture de 45 % NTSC placent clairement cet écran dans une catégorie bureautique. Pour de la retouche photo, de l’étalonnage vidéo ou de la création visuelle exigeante, il faudra viser plus haut.

C’est probablement le point le plus frustrant de la machine : elle offre un grand espace de travail, mais pas une dalle vraiment premium.

HONOR MagicBook 16

HONOR MagicBook 16ADN

Performances : le Core Ultra 5 325 fait le travail

Attention à ne pas confondre ce modèle avec les versions chinoises ou avec d’autres MagicBook équipés de puces différentes. La version testée ici repose bien sur un Intel Core Ultra 5 325. HONOR annonce 8 cœurs, une fréquence maximale de 4,5 GHz, une NPU jusqu’à 47 TOPS et une enveloppe pouvant monter jusqu’à 52 W dans certaines conditions.

Dans les faits, ce processeur convient très bien à l’usage visé : bureautique avancée, multitâche, navigation avec beaucoup d’onglets, visioconférence, travail collaboratif, retouche légère ou petits montages occasionnels. Ce n’est pas une machine lente, loin de là. Le PC répond bien, Windows reste fluide et les 16 Go de RAM permettent de travailler confortablement.

Là où il faut calmer les attentes, c’est sur la partie graphique. On reste sur une solution intégrée Intel, sans GPU dédié. Pour du jeu récent, de la 3D ou du montage vidéo lourd, ce n’est clairement pas le bon choix.

Benchmark

BenchmarkADN

Benchmark

BenchmarkADN

IA et HONOR Connect : utile surtout dans l’écosystème HONOR

Comme beaucoup de PC récents, ce MagicBook met en avant l’IA. La présence d’une NPU jusqu’à 47 TOPS permet de gérer certains traitements localement, notamment dans les usages compatibles avec Windows et les fonctions logicielles optimisées. Pour l’instant, cela reste un argument d’avenir plus qu’une révolution immédiate, mais c’est un bon point pour la durée de vie de la machine.

La partie HONOR Connect est plus concrète si l’on possède déjà un smartphone ou une tablette HONOR. Transfert de fichiers, partage d’écran, synchronisation, Device Clone : l’idée est de fluidifier le passage d’un appareil à l’autre. HONOR Share prend en charge des transferts avec iOS, iPad et HarmonyOS, ce qui rend la fonction plus ouverte que par le passé.

Cela ne transformera pas l’expérience si l’on utilise uniquement un PC Windows, mais dans un écosystème HONOR, c’est un vrai plus.

Honor App

Honor AppADN

Honor App

Honor AppADN

Autonomie : le gros point fort

La batterie de 80 Wh est l’un des meilleurs arguments du MagicBook 16 2026. HONOR annonce jusqu’à 14 heures d’usage bureautique, avec une recharge 65 W et 50 % récupérés en 30 minutes. Comme toujours, l’autonomie réelle dépendra de la luminosité, du Wi-Fi, des applications ouvertes et du mode d’alimentation.

L’ordinateur est silencieux et très autonome, on tient la journée de travail facile sans devoir chercher une prise électrique. La charge inversée jusqu’à 60 W (via le port USB-C) est aussi une bonne idée pour dépanner un smartphone ou une tablette.

HONOR MagicBook 16

HONOR MagicBook 16ADN

HONOR MagicBook 16

HONOR MagicBook 16ADN

Verdict

Le HONOR MagicBook 16 2026 est un PC portable sérieux, agréable et bien équilibré pour travailler. Son grand écran 16:10, son clavier avec pavé numérique, son grand touchpad, son châssis métallique et sa grosse autonomie en font une machine très confortable au quotidien. Le processeur Intel Core Ultra 5 325 suffit largement pour la bureautique avancée, le multitâche et les usages professionnels classiques.

Mais HONOR joue aussi un peu trop la prudence. L’écran manque d’ambition, la partie graphique limite les usages créatifs ou ludiques, la webcam reste basique et la connectique ne va pas aussi loin que certains concurrents. Ce MagicBook 16 n’est pas mauvais, au contraire, mais il devient vraiment recommandable surtout lorsqu’il passe en promo sous la barre symbolique des 1000 €.

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