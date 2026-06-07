Le HONOR MagicBook 16 2026 ne cherche pas à impressionner par un design tape-à-l’œil. Il joue plutôt la carte de la sobriété, avec un châssis métallique gris, des lignes simples et une finition sérieuse. À 1,64 kg pour 15,9 mm d’épaisseur, il reste raisonnable pour un 16 pouces. Ce n’est évidemment pas un ultraportable que l’on oublie dans un sac, mais il conserve une vraie logique nomade.

Le format est surtout intéressant pour ceux qui veulent un grand écran sans forcément passer sur un PC encombrant. Le capot et la base donnent une bonne impression de robustesse, et HONOR insiste beaucoup sur la fiabilité, avec des certifications SGS et MIL-STD-810H.

Le clavier est l’un des bons points de la machine. On a un capteur d’empreinte sur le bouton Power. On profite d’un vrai pavé numérique, pratique pour Excel, la comptabilité ou les longues saisies, et d’un grand pavé tactile de 124 x 80 mm. Le clavier résiste même aux liquides !

Fiche technique :

Écran : LCD 16 pouces, format 16:10 (1920 x 1200 pixels) luminosité 300 nits

Processeur : Intel Core Ultra 5 325

RAM : 16 Go LPDDR5x

Stockage : jusqu’à 1 To SSD

Batterie : 80 Wh

Charge : 65 W, 50 % en 30 minutes selon HONOR

Charge inversée : jusqu’à 60 W PPS

Connectique : 2 USB-C 3.2 Gen 2, 2 USB-A, HDMI 2.1 TMDS, jack 3,5 mm

Clavier : AZERTY pleine taille avec pavé numérique

Pavé tactile : 124 x 80 mm

Poids : 1,64 kg

Épaisseur : 15,9 mm

Système : Windows 11 Home

Prix : 1199€

Le MagicBook 16 2026 propose deux ports USB-C 3.2 Gen 2, deux USB-A, une sortie HDMI 2.1 TMDS et une prise jack. Pour un PC de travail, c’est plutôt pratique : on peut brancher une souris, un écran, un disque externe ou un casque sans forcément sortir un hub. En revanche, l’absence de connectique plus haut de gamme pourra frustrer certains utilisateurs. Ce n’est pas bloquant pour l’usage bureautique, mais à ce niveau de prix, on pouvait attendre un peu plus.